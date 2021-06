Cardenal Rodríguez confía que se vencerá a la pandemia de covid-19

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la eucaristía del Corpus Christi (Cuerpo de Cristo), el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, confió el domingo que de a poco se vencerá a la pandemia mundial del covid-19, pero se hará con la presencia y fe en el señor Jesús. “Poco a poco vamos a ir venciendo este mal (refiriéndose al covid-19), pero no lo vencemos solos, lo vencemos con la presencia de aquel que quedó como nuestro alimento, el cuerpo y la sangre del señor Jesús”, mencionó.

El arzobispo de Tegucigalpa indicó que con el aislamiento al que fue objeto todo el país durante el 2020 se sufrió, particularmente los creyentes de la comunidad católica porque no podían recibir la santa comunión. “Jesús se muestra en forma de alimento, no vive para aprovecharse de los demás, no vive para servirse de los demás”, enfatizó.

