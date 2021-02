Vacunados contra el covid-19 no pueden descuidar medidas de bioseguridad

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Como un pez fuera del agua o como una persona con una bolsa plástica puesta en su cabeza que se ahoga porque no puede respirar, así de severo es el sufrimiento de las personas que se complican por el coronavirus. Así de cruel lo han descrito médicos que tratan pacientes con la infección avanzada por Sars-Cov-2.

Algunos que son ingresados a una sala de hospital asistidos por un tanque de oxígeno de alto flujo logran sobrevivir.

Mientras que otros se complican tanto que son intubados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y hay quienes fallecen en sus casas.

LEA: Vacuna que vendrá a Honduras, AstraZeneca, tiene 'eficacia similar' contra variante del covid

Por esa razón es tan importante que cada persona sea responsable al seguir las medidas de bioseguridad, se cuide a sí misma y a quienes tiene a su alrededor.

El covid-19 se convirtió en una pandemia el 11 de marzo de 2020, pero el brote de la nueva enfermedad surgió en diciembre de 2019 en Wuhan, China, y desde entonces el mundo cambió por completo.

A nivel mundial se han enfermado 105 millones de personas y 2.29 millones ha muerto. De ese total, a Honduras le corresponden 152,225 casos positivos acumulados y 3,669 víctimas mortales.

LEA: ¿Cómo se desarrollará el plan de vacunación contra el covid-19 en Honduras?

Sin embargo, la comunidad científica del mundo se volcó en una carrera contrarreloj para encontrar una vacuna contra el covid-19 y en menos de un año lo lograron, un hito histórico.

Vacunas disponibles

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han desarrollado 238 vacunas con diferentes tipos de tecnología.

De esos medicamentos, 175 están en evaluación preclínica en animales y 63 en evaluación clínica en humanos. En la carrera contrarreloj, son 16 las que han llegado a fase tres de sus ensayos y han sido publicados en revistas científicas internacionales.

ADEMÁS: ¿Cuándo me tocaría recibir la vacuna del covid? Consulta las fechas

Hasta ahora las únicas dos que ha sido aprobadas y precalificadas por la OMS son la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, sus efectividades superan el 90%.

Se tiene previsto que el próximo lunes 8 de febrero los especialistas de la OMS revisen el expediente del ensayo en fase tres interino de la vacuna de AstraZeneca y que ese mismo día sea aprobada.

Esta vacuna tiene una eficacia de 70% y es esa precisamente la que recibirá Honduras.

A través del mecanismo Covax, el país recibirá en partes un total de 3.8 millones de dosis donadas para proteger a 1.9 millones de personas, equivalente al 20% de la población, a cada quien le corresponden dos dosis. Se tiene previsto que el primer lote de vacunas donadas llegue a finales de febrero con una cantidad mínima de 496,800 dosis y una máxima de 837,690.

VEA: Dudas y respuestas sobre vacuna de AstraZeneca, la que recibiría Honduras

A su vez, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) le compró directamente a AstraZeneca 1.4 millones de dosis para proteger a 700 mil afiliados directos.

Sumado a ello, el gobierno anunció que tiene cinco acuerdos de confidencialidad de compra bilateral con laboratorios y casas farmacéuticas para garantizar que el 81% de la población sea vacunada contra el coronavirus, equivalente a más de 5.7 millones de habitantes.

Seguir con la bioseguridad

“Independientemente de qué vacuna llegue, gracias a Dios son seguras y efectivas para reducir la severidad de los síntomas de la enfermedad y para nosotros eso es lo más importante, reducir el número de muertes y reducir el número de pacientes que tienen que hospitalizarse y entrar a las UCI”, explicó a EL HERALDO María Elena Botazzi, científica microbióloga hondureña que trabaja en el desarrollo de una vacuna en Estados Unidos.

Añadió que es muy probable que al reducir el número de personas con síntomas se podrá cortar la transmisión del covid-19.

Botazzi expresó que se debe priorizar a vacunar al personal de salud, a la gente que labora en centros de cuidado de ancianos, a los adultos mayores y enfermos crónicos.

“La vacuna va a tener un impacto en el virus directamente para que uno no se infecte y no transmita, pero no sabemos 100% si previene la transmisión, probablemente si se aplica la vacuna y luego se infecta puede todavía transmitir el virus”, señaló.

Aclaró que haber tenido la oportunidad de vacunarse no significa que va a dejar de usar la mascarilla o respetar el distanciamiento físico.

VEA: ¿Cuáles son los dos escenarios que tiene Honduras al recibir vacunas de Covax?

Ejemplificó el caso de Israel, líder en vacunación con más del 50% de su población protegida, las personas siguen usando las medidas de bioseguridad para disminuir la incidencia de contagios del covid-19 y esto ayuda a que la infraestructura hospitalaria no colapse.

La científica comentó que a Honduras le costará cortar la transmisión del virus porque para ello se debe inmunizar al 70 u 80% de la población y se depende de las entregas de dosis.

Efectividad

Al consultarle si hay problema con que el país reciba una vacuna con una eficacia del 70% en comparación a otras que superan el 90%, Botazzi respondió: “todas son buenas, cuando se hizo varias predicciones se sabía que vacunas que tuvieran de 50% para arriba van a ser de beneficio y aún dentro de los cálculos podía ser tan baja hasta un 30%”.

El promedio mínimo que fijó la OMS para la efectividad de las vacunas fue de 50% y la mayoría de los antídotos desarrollados lo han logrado. “Todas están confirmando que para proteger a las personas contra la enfermedad y síntomas severos todas están muy altas en la posibilidad de beneficiarnos”, calificó.

VEA: Covax mandaría más de 800 mil vacunas contra el covid-19 a Honduras

La vacuna que haya disponible hay que ponerse porque su efectividad es muy comparable, señaló, al tiempo que aconsejó a las personas que cuando se apliquen una dosis deben recibir la segunda en un plazo de entre 21 y 28 días, según la vacuna.

Los inoculados se deben cuidar después de recibir incluso las dos dosis porque siempre tendrán el riesgo de infectarse.

El peligro de eso es que el inmunizado podría convertirse en una especie de “asintomático” que contagiaría a alguien de no seguir las medidas de bioseguridad.

ADEMÁS: 16 datos que no sabías de la vacuna rusa y china que planea adquirir Honduras