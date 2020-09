Ministerio Público interrogará a Marco Bográn por segunda vez este miércoles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público (MP) informó la mañana de este miércoles que en el marco de la operación denominada Jupiter III, que busca profundizar investigaciones por actos de corrupción e incumplimiento de medidas de bioseguridad durante la pandemia del covid-19, citará por segunda vez al abogado Marco Bográn, por los supuestos delitos cometidos en su período como titular de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).

La cita está programada para la 1:30 de la tarde donde deberá comparecer frente a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Bográn es investigado por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, actos que presuntamente habría cometido cuando la institución que dirigía fue designada para encargarse de la mayoría de compras requeridas para cubrir la emergencia desatada por el coronavirus en el país.

Las adquisiciones irregulares incluyen desde ventiladores, mascarillas, equipo médico en general y siete hospitales móviles, de los cuales solamente dos han ingresado al territorio nacional y que luego de dos meses aún no están operando.

Pruebas

Los actos irregulares del extitular de Invest-H comenzaron a investigarse desde el pasado 2 de julio, cuando la Atic secuestró documentación en Invest-H y posteriormente allanó la vivienda de Bográn.



Antes de salir a luz el escándalo de los hospitales móviles, Bográn ya había realizado la compra de ventiladores mecánicos con dudosos procesos, compra de pruebas PCR sin los debidos kits de extracción y pagó una cuarentena VIP en un lujoso hotel de la capital a sus funcionarios.

EL HERALDO, mediante su Unidad Investigativa y la Unidad de Datos, ha ido desenredando la madeja, detectando que las empresas HospitalesMoviles.com y Elmed Medical Systems Inc son propiedad del guatemalteco Axel López, pero que ninguna está localizada en Turquía y que no tienen experiencia en hacer lo que pidió Honduras.



También EL HERALDO descubrió que el fabricante real de los centros hospitalarios es la empresa turca Nuris Prefabrik, la que fue contratada por una de las compañías representadas por López. Esa empresa es experta en construcciones prefabricadas pero su fuerte no son hospitales.



El abuso de Bográn llegó al grado de usar fondos del Fideicomiso de Infraestructura Vial para hacer el pago de 48 millones de dólares, uno 1,200 millones de lempiras. Se pagó el 100% del valor de los hospitales y sin ninguna garantía.

