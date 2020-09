Honduras penúltimo lugar de Centroamérica por deficiente esquema de pruebas PCR

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Honduras ocupa el penúltimo lugar de Centroamérica en cantidad de pruebas de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) realizadas para diagnosticar casos positivos de coronavirus.

Desde el pasado 11 de marzo hasta el jueves, en el país se habían procesado un total de 172,323 test diagnósticos de la enfermedad viral y registra 72,675 casos positivos, 2,222 fallecidos y 24,022 recuperados de covid-19.

VEA: Honduras suma 2,249 muertes y 73,193 infectados por covid-19

El país está solo por encima de Belice, que ha hecho 13,419 pruebas para confirmar afectados, este país reporta 1,706 casos positivos, 22 muertes y 1,019 recuperados.

De este análisis se excluye a Nicaragua porque no da reportes de la cantidad de exámenes diagnósticos hechos y las estadísticas no son transparentes.

En cambio, los países que más testeos han hecho a su población son Panamá, El Salvador y Guatemala.

+ ¿Están rastreando los casos asintomáticos de covid-19 en Honduras?

En el caso de Panamá se han hecho 447,769 pruebas PCR, tienen 107,990 casos positivos, 2,291 muertes y 84,437 recuperados.

A su vez, en El Salvador se han procesado 374,821 pruebas, tienen 28,201 afectados, 823 muertes y 22,326 recuperados.

Mientras que en Guatemala se han realizado 302,958 test, ellos tienen 87,933 casos positivos, 3,170 muertes y 76,459 recuperados. Luego sigue Costa Rica, donde se han hecho 210,057 pruebas, tienen 68,059 contagiados, 781 muertes y 26,136 recuperados. Es de señalar que en ese país centroamericano no sólo se incluyen las pruebas PCR sino también las pruebas rápidas.

LEA TAMBIÉN: Honduras busca integrarse a ensayos de vacunas covid-19

Retroceso

La Unidad de Datos de EL HERALDO realizó un análisis de pruebas diarias por cada 1,000 habitantes y también promediados por siete días en cuatro países de la región (Panamá, El Salvador, Costa Rica y Honduras), donde se muestra que nuestro país ha tenido un retroceso severo.

Los datos procesados también revelan que mientras los demás países han intensificado e incrementado la cantidad de muestras procesadas diariamente, nuestro país la ha ido reduciendo.

Para el médico intensivista del Seguro Social y del Hospital Militar, Hugo Fiallos, ha habido incapacidad en las autoridades de Salud para aumentar la cantidad de pruebas diagnósticas que se realizan a diario.

ADEMÁS: ¿A qué velocidad se propaga el covid-19 en Honduras?

Al consultarle al galeno qué factores han influido para que a casi siete meses de la pandemia no se haya podido solventar el déficit de pruebas diagnósticas respondió: “porque tienen muy mala planificación, tienen una mala infraestructura de detección de casos, una insuficiente cantidad de personal y del equipo para procesar las pruebas”.

“El problema de no reportar a tiempo una cantidad adecuada de pruebas para que sea una muestra representativa de la población es que no se puede establecer proyecciones a futuro porque no tenemos un dato real de cuánta gente está contagiada en realidad”, manifestó Fiallos.

Añadió que el hecho de que solo se esté haciendo pruebas a las personas sintomáticas crea un punto ciego enorme que no permite valorar adecuadamente la incidencia de la enfermedad dentro de la población porque una buena parte no desarrolla síntomas pero contagia a otros.

Por su parte, la jefa de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar (INCP), Suyapa Sosa, indicó que en los centros de triaje debe haber personal de microbiología permanente para que se tomen muestras durante todo el día y no como hasta ahora de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

LEA: ¿Cuándo será el retorno a clases en Honduras? Un estudio deja más dudas que certezas

“Cada día nos dan cadenas donde se están haciendo menos de 700 pruebas diarias con una positividad todavía alta pero que sabemos que el problema es que no se están haciendo de una forma ordenada y adecuada las tomas de todas esas muestras por el desastre que tienen con las pruebas”, señaló Sosa.

Agregó que hay mucha incertidumbre a diario de cuántas pruebas se harán, se necesita tomar una decisión y hacerlas de forma rutinaria.

Los especialistas recomiendan hacer 3,000 pruebas PCR diarias para tener un panorama claro del avance de la pandemia.

EL HERALDO conoció que el Laboratorio de Virología de San Pedro Sula enfrenta hace tres semanas problemas técnicos y por eso se ha dejado de procesar muestras de hisopado para PCR.

VEA: Relajación puede desatar rebrotes de coronavirus

En ese laboratorio hubo un problema, el personal técnico estaba haciendo una calibración de los equipos pero luego se produjo un problema de contaminación que consistió en que los componentes de las mezclas de amplificación salieron al ambiente y contaminaron los reactivos, por lo que todas resultaron positivas aunque hubieran muestras negativas.

Esa situación impidió que se pudieran validar las pruebas por lo que las muestras se están enviando al Laboratorio Nacional de Virología (LNV) de Tegucigalpa para que se procesen.

Poca demanda

Hace unos días la jefa del LNV, Mitzi Castro, aseguró que estaban trabajando con pruebas PCR al día porque la mora de 1,500 muestras pendientes que existía ya se evacuó.

Por su parte, la jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Karla Pavón, afirmó que la demanda de personas que se ha hecho pruebas PCR y que está llegando al laboratorio es muy baja.

“La demanda es muy poca, hay que analizar qué está pasando, si el paciente no quiere tomársela o está confiando mucho en la prueba rápida porque se están tomando muchas pero no son tan seguras”, comentó Pavón.

+Proponen plan de recuperación para alumnos sin acceso a clases

La galena aseguró que tienen suficientes insumos para procesar pruebas PCR.

Las autoridades sanitarias recibieron los kits de extracción para hacer pruebas PCR adquiridas a través de la compra que hizo Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) a Corea.

Se invirtió un millón de dólares y con esos insumos se tiene la capacidad para realizar más de 190 mil pruebas diagnósticas.