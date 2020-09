¿Cuándo será el retorno a clases en Honduras? Un estudio deja más dudas que certezas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Esteban, un niño de 12 años, logró convencer a sus papás de que lo dejasen salir a jugar fútbol con sus amigos en una cancha de San Pedro Sula, tras varios meses de permanecer en casa a causa del confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus.



Cumplida una semana desde que Esteban saliese a jugar durante las tardes, su papá, Ernesto, comenzó con síntomas leves de covid: fiebre y malestar en la garganta, pese a que en el hogar la bioseguridad es un ritual al momento de realizar salida, que han sido pocas.



En cambio, el resto de la familia (mamá y Sandra, la hermana mayor) no sufrían de nada. Pero todos se sometieron a una prueba (Prueba de Cadena de Polimerasa, PCR) para descartar o confirmar a la enfermedad.



Ernesto, ya positivo de coronavirus, días más tarde de presentar síntomas (Esteban también positivo, pero asintomático), pasó a requerir oxígeno por la dificultad para respirar que padecía.



Una semana después de estar hospitalizado, sin embargo, lo dieron de alta en el Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad sampedrana, ubicada al norte de Honduras. Su organismo enfrentó en buena forma al patógeno.



La familia ha concluido que Esteban fue quien se infectó y contagió a su papá, pues la única brecha para hospedar al virus fue por sus salidas de casa para jugar con sus amigos.



Ahora, ¿cuál sería el resultado si Esteban hubiese asistido a su escuela para recibir clases de modo presencial en un aula con 25 alumnos?



Un estudio de The Journal of Pediatrics indica, luego de comparar una muestra de casi 200 niños y jóvenes menores de 18 años (media de 10.2 años) con síntomas de coronavirus (confirmado en 49 de ellos) con otra de adultos hospitalizados, que la carga viral de los pequeños llegaba a triplicar a la de los mayores.



Incluso, en los dos primeros días de la infección, igualaba a la de los ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"Niños, transmisores silenciosos" de covid

Para Mario Mejía, coordinador de la Unidad de Epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), los niños son "transmisores silenciosos porque la mayoría son asintomáticos".



"Sabemos que los niños soportan una gran carga viral y son asintomáticos. Puede obedecer a que son más fuertes porque se han aplicado varias vacunas y algunas de ellas funcionan como protectores", puntualizó.



"El hecho de que un niño adquiera el virus, pero tenga vacunas, es el resultado de que sean asintomáticos. Claro, aquí debemos de exceptuar a los pequeños que tienen otras patologías", añadió.



El galeno señaló, en ese sentido, que uno de los problemas latentes de las familias en Honduras es que los niños se infectan sin presentar alguna manifestación.



"En Honduras es lo que ha estado ocurriendo. Es por eso que las familias deben de adoptar medidas necesarias de prevención porque las consecuencias las pagarán las personas mayores que vivan en la misma casa", comentó.



Mejía recomendó al sistema educativo permanecer con la modalidad de clases virtuales para evitar contagios masivos en los diferentes hogares en el país.



"Por eso las clases siguen siendo en línea y sé que tardará un tiempo, por lo menos este año, para evitar brotes", precisó.

Francia blinda escuelas

En Francia, por ejemplo, cuatro días después de la vuelta a la escuela, 22 centros se han visto obligados a cerrar sus puertas por casos sospechosos o confirmados de covid-19.



De estos 22 centros, 12 han cerrado en la Francia metropolitana y 10 en la isla de la Reunión. Se trata de un número muy bajo de colegios cerrados la primera semana de clases teniendo en cuenta que hay 60,000 centros en todo el país.



Francia estableció un protocolo sanitario preciso a seguir en caso de que haya un caso sospechoso o confirmado de covid-19 en una escuela.



"La persona es inmediatamente aislada. Al alumno o al profesor, le pedimos que se quede en casa. Acto seguido, las autoridades sanitarias realizan una investigación para determinar los contactos (de la persona con coronavirus), se realizan pruebas (de covid-19) y se toman medidas si es necesario", detalló el ministro francés de Educación, Jean Michel Blanquer.

Normalidad en el epicentro

Ocho meses después de que el mundo recibiera la alerta de que había un extraño virus rondando por una desconocida ciudad (Wuhan) del centro de China, la vuelta el regreso a las escuelas con los niños sin mascarillas dentro de las aulas es una realidad.



Wuhan lleva desde mediados de mayo sin registrar un solo caso local de coronavirus. Las cuarentenas y restricciones han dejado paso a algo que se parece mucho a la vieja normalidad.



Desde hace unas semanas, al menos 2,842 escuelas de Wuhan han dado la bienvenida a 1.4 millones de alumnos, en el lugar donde la pandemia comenzó.

¿Qué pasa en Honduras?

A nivel presencial, el año lectivo duró poco. Dio comienzo en febrero y ya para el 12 de marzo se suspendían las clases tras detectarse un día antes los dos primeros casos de covid-19.

Desde entonces, las clases presenciales se han postergado de forma indefinida y los maestros aplican alternativas tecnológicas para continuar con los cursos.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación elaboró un protocolo para el retorno seguro a clases, pero solamente aplica para las zonas del país que estén libres de coronavirus.



La base de datos de EL HERALDO, alimentada con los registros diarios de Sinager, muestra que en Honduras solo 22 municipios no reportaban, al menos de forma oficial, la presencia de virus al 3 de septiembre.

Entre esos estaban siete municipios de Lempira (Guarita, La Virtud, Piraera, Tambla, Tomalá, Valladolid y Virginia), cinco de Copán (Cabaña, Dolores, San Agustín, San Jerónimo y San Pedro), tres de Comayagua (Las Lajas, Humuya y La Trinidad) y tres de Intibucá (Magdalena, San Antonio y San Marcos de Sierra).

También sobresalen dos de Santa Bárbara (Gualala y Santa Rita), así como uno de El Paraíso (Vado Ancho), de La Paz (Mercedes de Oriente) y de Ocotepeque (Fraternidad).

La matrícula escolar en Honduras para este 2020 fue de 2.8 millones de alumnos diseminados en tres secciones: educación prebásica, básica y media.



"En estos momentos estamos en una fase de preparación para luego entrar en una fase se transición, aunque no tenemos fechas establecidas para un retorno a clases de manera presencial", dijo la subsecretaria de Educación, Gloria Menjívar.

Asimismo, la funcionaria explicó que el plan no se ha logrado ejecutar porque no se ha dotado de equipo de bioseguridad a los centros que podrían abrir nuevamente sus puertas a los estudiantes."Uno de los ejes de la estrategia contempla todos los insumos de bioseguridad que deben de contar las escuelas, y mientras no se tenga esto, no puede haber retorno, aunque esas zonas estén libres de covid-19", enfatizó.El(UPNFM) considera que 310,000 alumnos no han recibido clases a distancia desde marzo -cuando inició la pandemia en el país- porque sus padres no han tenido recursos.Sin embargo, lamás Justa (ASJ) considera que la cifra de abandono escolar sería de alrededor de 800,000 a 900,000, un número grave para el sistema educativo.De acuerdo con datos de, del total de enfermos en el país, el 5.2% son menores que van desde 0 a 19 años, es decir, por cinco de cada 100 contagiados son niños.

Si Esteban hubiese regresado a su escuela, una de las consecuencias podría haber sido un brote de infección comprendido entre sus compañeros y los familiares de cada uno de ellos, dijeron expertos, argumentando la alta infección del coronavirus.