Mel: Salvador Nasralla es impulsivo, no aprendió de la política

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Por ser una persona impulsiva, el presentador de televisión Salvador Nasralla no aprendió de política durante estos años.

Así lo consideró el coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, quien de paso afirmó a HRN que “él -refiriéndose a Nasralla- es un showman, anduve con él en todo el país y no aprendió de política, es una persona impulsiva”. “Salvador no es una mala persona, lo que pasa es que es impulsivo y ve la política como que si está narrando un partido de fútbol y la política no es así. Lo que decís hoy tenés que mantenerlo en forma permanente, no estar cambiando de opinión todos los días porque perdés credibilidad”, agregó.

El depuesto gobernante salió al paso por las declaraciones al igual que señalamientos en contra del partido de izquierda hechos por el excandidato presidencial que ha dividido cada vez más a la oposición. “Para que le quiten el canto de sirena a Salvador y deje de estar llorando en todos los medios, que le inscriban su partido y se va a dar cuenta la gente lo que tiene para que participe en el proceso electoral”, sostuvo.

“Mel” no descartó que para la justa democrática del siguiente año se conformará otra alianza política para hacerle frente al Partido Nacional en las urnas.

