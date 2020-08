"Pónganse las pilas, saquen la fibra, si no reaccionan no recibirán fondos": JOH a alcaldes

El mandatario asegura que los alcaldes que no presenten planes de cómo ejecutarán el dinero no recibirán nada de los fondos destinados para la emergencia.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El gobierno hondureño implementó recientemente el programa "Fuerza Honduras" que tiene como finalidad ayudar económicamente a las alcaldías a manejar la pandemia del coronavirus en sus comunidades.



El presidente Juan Orlando Hernández dio a conocer que hasta este miércoles, más de 109 millones de lempiras han sido transferidos a 217 municipalidades.

Según el reporte hecho por el mandatario en las últimas horas a través de sus redes sociales, el dinero ha sido destinado a la contratación de 1,532 profesionales de la salud, 190 brigadas médicas, la compra de 1,399 tanques de oxígeno y la instalación de 163 triajes.



Sin embargo, a través de una publicación reciente dijo sentirse "preocupado" porque algunas alcaldías aún no han presentado su plan para poder ser beneficiarios del programa. "Me preocupa que pasen los días, porque es la salud de nuestra gente la que está en juego", aseguró.

Por esa razón, llamó la atención de los ediles a través de un fuerte mensaje escrito siempre a través de sus cuentas oficiales: "Alcaldes que aún no han presentado sus planes para contener el covid-19: Pónganse las pilas, saquen la fibra. Si no reaccionan no recibirán los fondos de Fuerza Honduras. Es la vida del pueblo la que está en juego", advirtió.





Hernández también realizó el llamado a través de una comparecencia frente a un medio de comunicación la tarde de este miércoles, donde manifestó que su mayor preocupación se centra en aquellas comunidades rurales en donde los pobladores deben caminar muchas horas para recibir atención médica.



El presupuesto para desarrollar el programa Fuerza Honduras es de 750 millones de lempiras, según lo anunciado por la Secretaría de Finanzas en el marco de la pandemia del covid-19.

