El Ministerio Público inspeccionó los primeros 27 contenedores de hospitales móviles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos 27 contenedores, entre ellos uno que llegó con las garantías de seguridad violentadas (sin marchamos), fueron revisados el pasado sábado por fiscales y agentes del Ministerio Público (MP) en el marco de la supervisión del embarque de los dos hospitales móviles que llegaron el viernes desde Turquía a Puerto Cortés.

La inspección fue realizada por los agentes de la Fiscalía de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y también estuvieron presentes funcionarios de Aduanas y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Agencia de Regulación Sanitaria (Arsa).

En el interior de los 27 contenedores revisados (de los 78 contenedores que componen los dos hospitales móviles) se encontraron algunas partes del equipo, pero sin especificar qué piezas y las autoridades verificaron que los modulos traen equipo médico, logístico, insumos y sellos de seguridad.

Por su parte, Aduanas de Honduras confirmó una inspección preliminar en los 78 módulos y “posteriormente se realizará la inspección junto a la comisión evaluadora de la compra donde participan los entes investigativos y veedores que cotejarán la documentación soporte con el equipo en físico”.

En primera instancia se manejó que el MP no realizaría la revisión de los contenedores debido a que aún la portuaria no recibe la documentación completa de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) de la facturación de la compra millonaria. Sin embargo, las autoridades determinaron avanzar en el proceso mientras Invest-H entrega la documentación.

Los papeles que se requieren son la factura comercial, conocimiento de embarque, permisos no arancelarios y documentos de exoneración conocidos como dispensa que llegaría al país en los próximos días desde Estados Unidos.

Supervisión

El buque Ijsselborg, proveniente de Derince, Turquía, desembarcó en Puerto Cortés, Honduras, el pasado viernes con 78 contenedores con dos hospitales con capacidad de 91 camas cada uno para ser instalados en Tegucigalpa y San Pedro Sula.



El pasado viernes, Aduanas de Honduras no dejó que el Ministerio Público inspeccionara los contenedores al señalar que primero se debía procesar la documentación de la compra a través de Invest-H como lo estipula el artículo 321 del Reglamento del Código Aduanero Centroamericano.

Invest-H es el responsable que esos documentos no estén en el país, pese a que han tenido cuatro meses para verificarlos. Evelyn Bautista, directora de Invest-H, no ha querido responder las preguntas de la población sobre los expertos de Turquía que instalarán los hospitales y tampoco se ha referido a los otros cinco hospitales que faltan por llegar al país.

El sábado, Aduanas de Honduras accedió a que las autoridades del MP y el TSC comenzaran con la verificación de los contenedores que esperaban ser abiertos en el depósito y se avanzó con 27, con la salvedad que ninguna parte de la carga puede salir del lugar hasta que Invest-H responda con la documentación soporte pendiente.

El proceso de inspección del MP comenzó el pasado sábado en la mañana con la participación de unas 40 personas de los entes de investigación.Las autoridades iniciaron la inspección con el contenedor que llegó sin los marchamos de seguridad, lo cual denota que fue violentado antes de desembarcar.

“Se abrió un contenedor, ese no traía un sello que traen los contenedores, es el único que se va abrir por el momento porque es el único que no traía el sello, se está levantando una acta por parte del Ministerio Público”, dijo Yuri Mora, vocero del MP.

Posteriormente, EL HERALDO conoció que se revisaron más, sumando en total 27. El ente fiscal advirtió que no saldrá un contenedor de la portuaria mientras Invest-H no envíe las facturas. Aduanas de Honduras también garantizó que los contenedores no saldrán sin antes ser revisados por entes de investigación.

“Está raro que un contenedor no tenga el sello, se levantó el acta que ese no tenía el sello y se abrió”. El MP confirmó que en el interior de los contenedores están algunos equipos, pero no se puede detallar exactamente qué son o qué papel juegan.

