Salud habilitará el Infop como centro triaje ante emergencia covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, manifestó este lunes que se habilitará el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) como centro triaje para atención de pacientes con covid-19.



La funcionaria, indicó que además se continúa fortaleciendo el polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para atender a pacientes en condiciones leves y moderadas por coronavirus.



Con el objetivo de descongestionar los hospitales que se han habilitado para la atención de pacientes con diagnosticados del virus y en estado crítico.

También, explicó que la toma de muestras de pruebas PCR no es para todos sino que se le realiza a personas que presentan síntomas o que han estado en contacto con personas confirmadas con la enfermedad.



Flores, expresó que "ha habido un mal entendimiento en cuanto al procedimiento de la toma de muestras, siempre que en una institución sale un caso positivo nos mandan hasta 500 personas a quien se les han tomado la muestra".



No obstante, añadió que es necesario considerar que los insumos y reactivos han sido escasos y prácticamente están haciendo las tomas de muestras de los hospitales, del personal médico y de la personas en general que han presentado sintomatología.

Apertura de la economía

En cuanto a la apertura de las instituciones públicas y de la empresa privada, la titular de Salud detalló que se cuenta con un protocolo de bioseguridad y que quienes lo incumplan serán sancionados.

Flores, enfatizó que para evitar la propagación del covid-19, es necesario que la población continúe con las medidas de prevención como lavado constante de manos con agua y jabón, el uso de alcohol gel , utilizar mascarilla y el distanciamiento físico entre otras.