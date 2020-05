Casi finalizada pero sin fecha para habilitar Unidad Estabilizadora de Covid-19 en SPS

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La Unidad Estabilizadora para Pacientes con Covid-19 se encuentra casi lista solo hacen falta parte del equipo médico y de seguridad para ser habilitado.



El alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, aseguró que la "infraestructura e instalaciones de Unidad Estabilizadora están prácticamente terminadas".



"Aunque no tenemos una fecha exacta para la habilitación de la unidad, pues todo depende de los proveedores de los equipos de seguridad y médico - hospitalarios, todavía no tenemos los equipos y no podemos decir en qué fecha podemos abrir", recalcó el alcalde.

La unidad, ubicada en el Gimnasio Municipal, tendrá un ambiente controlado y monitoreado las 24 horas, por 40 médicos, 30 enfermeras y más de 50 personas en el tema de logística, explicó el edil.



"Son 69 camas y cada una tendrá su equipo, el oxígeno ya está puesto, las camas son hospitalarias, con aparatos de seguridad que suben en tres niveles, además cada área tendrá una mesa de noche, una lámpara. Asimismo, las tres preclínicas están listas, el área de admisión, los baños, espacios para laboratorio y Rayos X, así como el área donde se manejará la comida, además de las zonas de manejo de salidas de desechos sólidos e infecciosos y el espacio donde ingresará el personal médico, de enfermería y logístico", detalló Calidonio.



El edil recalcó que en la unidad sólo serán ingresados pacientes que sean referidos de los centros asistenciales. "En la unidad serán ingresados los pacientes referidos por personal médico de los hospitales o del área de triaje ubicada en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras".

