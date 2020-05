Hondureñas vivirán un Día de la Madre inusual, sin besos ni abrazos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Será un día inusual y diferente que seguro quedará grabado en el imaginario colectivo. Los hondureños celebrarán este domingo al ser que les dio la vida, el que les rozó la piel por primera vez: la madre.

Pero lo harán como nunca antes. La pandemia por coronavirus obligará a todos a vivir un Día de la Madre jamás visto. Muchos capitalinos no podrán abrazar y partirle un pastel a sus madres a causa del confinamiento.

La algarabía, los comercios llenos, el transporte interurbano a reventar desde hoy sábado, no se podrá vivir esta vez. Muchas madres no recibirán flores, y mucho menos saldrán acompañadas de sus hijos a un restaurante.

Los abrazos y los besos esta vez deberán esperar y el distanciamiento social, por esta ocasión, será una expresión de amor. Cada segundo domingo de mayo, desde 1927 y por decreto número 32 del Congreso Nacional, se dedica este día a las madres hondureñas.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el municipio del Distrito Central hay más de 108 mil hogares liderados por una mujer.



Sus ingresos rondan entre los ocho y diez mil lempiras y la edad promedio de estas guerreras jefas de hogar es de 53 años en la capital.

+Madres después de los 40: las hondureñas que desafían al "reloj biológico"

VEA: ¿Qué regalarle a la reina del hogar el Día de la Madre?

+Famosas que se convirtieron en madres después de cumplir 40 años

Decenas de comercios de la ciudad ofrecen opciones de regalos a domicilio para agasajar a las madres. Foto: Johny Magallanes/ EL HERALDO





Por ejemplo, mañana muchas madres tendrán que salir a las calles a trabajar, pues su labor les demanda estar en la primera línea de batalla frente al Covid-19. Enfermeras, doctoras, cajeras, cocineras, barrenderas y policías, entre otras, deben aportar su talento para ayudar a superar esta enfermedad.

ADEMÁS: Las floristerías ven esperanza de ventas en el Día de la Madre

+Cada 4 días se atiende a una mujer con un parto extrahospitalario

Respiro al comercio

El movimiento comercial este año ha sido golpeado por la crisis sanitaria, pero los emprendedores han sido creativos y se han hecho aliados de las redes sociales para dar un respiro a sus convulsionados negocios.

En años anteriores, esta fecha para los vendedores de mercados se comparaba con los ingresos que se generaban en la temporada navideña. Solo este día, los mercados registraban un incremento de hasta del 45% en sus ventas diarias, según datos de la asociación de empresarios de Comayagüela.



Pero se han buscado alternativas para no tener tantas pérdidas, por ejemplo, las floristerías han ofrecido el servicio a domicilio para que las rosas y claveles lleguen al hogar de las homenajeadas.

Desde que comenzó el quinto mes del año, los vendedores comenzaron a recibir encargos para este domingo, algunos ya informaron que están saturados de pedidos, sin embargo, la saturación no se traduce en éxito en sus ventas, sino en la capacidad de entrega y al limitado producto que poseen para vender, pues muchas flores se adquieren de otros departamentos y hasta de países como Guatemala, según explicó Ramiro González, propietario de una floristería.



También algunos restaurantes y hoteles capitalinos han anunciado sus promociones para este día y varias reposterías planean hacer recorridos por varias colonias de la ciudad para ofrecer pasteles.



Y es que hasta conciertos y serenatas por redes sociales en honor a las madres se tiene planificado para esta celebración en casa. También para los más de 370 mil capitalinos cuya madre ya no vive, según datos del INE, la tradicional visita a la tumba de la autora de sus días deberá esperar hasta que las medidas de confinamiento sean retiradas.



Durante la cuarentena más de 3,000 mujeres se han convertido en madres en la ciudad, solo en el Hospital Escuela en marzo hubo 955 partos y en abril 836.



“Mi mamá es un regalo, un tesoro, la amo”, es el mensaje que da Alejandra Manzanares, de tan solo cinco años a su progenitora. Y cómo no felicitar a la mujer que siempre espera, que tiene un poco de Dios y un poco de ángel. ¡Felicidades, mamás!

LE PUEDE INTERESAR: Regalos tecnológicos ideales para el Día de la Madre