Cada 4 días se atiende a una mujer con un parto extrahospitalario

Redacción

CHOLUTECA, HONDURAS.- Pese a las campañas educativas que se hacen en la zona sur del país para lograr que cada vez más mujeres den a luz en los centros asistenciales, los casos no dejan de presentarse.

En lo que va del año, el Hospital General del Sur mantiene un reporte de 19 nacimientos extrahospitalarios, los cuales han presentado complicaciones y las mujeres han tenido que ser trasladadas de emergencia al centro asistencial a fin de que puedan recibir atención adecuada.

Al hacer una relación matemática de los 74 días que han transcurrido de 2019 y de los 19 casos que se han presentado, se puede deducir que los mismos se han dado cada cuatro días, hecho que preocupa a las autoridades hospitalarias. Gustavo Avelar, epidemiólogo del Hospital General del Sur, explicó que este tipo de conductas duplican los riesgos para las madres y sus hijos.

“La vida de las madres y los niños se pone en un grave peligro, ya que se enfrentan al contagio de infecciones o cualquier otra emergencia que en caso de no ser atendido correctamente puede llevar a la muerte a ambos (madre y bebé)”, explicó el entrevistado.

Muertes El año anterior el sanatorio solo reportó una muerte materna, pero la misma se debió a complicaciones por otras enfermedades que padecía. Salud recomienda mantener vigilancia durante el embarazo y tener un parto seguro

El retiro inadecuado de la placenta o el cortar incorrectamente el ombligo de los niños son algunos de los casos más frecuentes que han sido atendidos en la unidad médica a causa de los partos fuera del centro médico.

La mayoría de estos casos son mujeres que residen en las zonas rurales del departamento y son asistidas por parteras.“Cuando se nos presentan partos extrahospitalarios tenemos que apegarnos a un protocolo de atención, el cual contempla la revisión de la madre y su hijo a fin de asegurarnos que se encuentran en buen estado de salud y luego se ingresan para mantenerlos bajo observación. De no presentarse ningún problema son dados de alta”,

comentó el galeno.

Preparación

Avelar pidió a las mujeres embarazadas y sus familias que puedan elaborar un programa para el momento del nacimiento. “Hemos tenido ocasiones en los que las madres no traen ni una sábana con qué cubrir a sus hijos recién nacidos y eso no puede pasar. La familia tiene nueve meses para prepararse para la llegada del niño y no es posible que al momento del nacimiento no tenga ni una camisita para recibirle”, declaró el entrevistado.

El año anterior el sanatorio reportó 6,700 partos.