Cathy a clases virtuales al cumplir 30 días encerrada en Yichang, China

Marcel Osorto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Trato de descansar más ya que mañana (hoy) empezamos clases virtuales”, detalló a EL HERALDO la brillante estudiante hondureña Cathy Samantha Murillo Brooks, que cumplió 30 días de cuarentena en su cuarto de la universidad de Three Gorges, ubicada en la ciudad de Yichang, a dos horas en tren de Wuhan, Hubei, China, epicentro del mortal virus Covid-19.

Salir de China por medio de la ayuda de Colombia solo fue una falsa esperanza que se convirtió en una terrible desilusión para Brooks, pues se confirmó que no había espacio en el vuelo para la catracha aunque “me llamaron para darme ánimos, hay que esperar más noticias”.

La tristeza es evidente en la destacada hondureña, que no pierde la fe: “Han bajado los casos, trato de estar más tranquila, esperemos que con el inicio de las clases virtuales me pueda entretener un poco más”.

Pese a que el gobierno no ha logrado sacarla de su encierro en Hubei, como lo hicieron otras naciones con sus estudiantes, la hondureña trata de confiar en que su caso es prioridad como se lo han manifestado las autoridades: “Hay que ver que no es decisión de ellos, sino de los países a los que se les solicitó”.

Brooks detalló a EL HERALDO que estos últimos días recibió la visita de médicos, como parte de una inspección: “Toman la temperatura, una prueba de saliva y chequean si padecemos de resfrío, para saber si es normal o es del virus, pero a ninguno de los estudiantes se les ha detectado esos malestares”.

Lea aquí: Cathy Samantha ya no podrá retornar a Honduras vía Colombia

Entre otras cosas, Brooks recibió un poco más de comida y su habitación fue fumigada para mantenerla fuera de peligro.

Respecto a la situación de China, la hondureña confirmó que “el gobierno no pierde, las personas trabajan desde sus casas, el transporte está paralizado y salir afuera está prohibido”.

Amor de familia

Y mientras Samantha Brooks trata de encontrar un poco de tranquilidad con el inicio de sus clases virtuales, en Honduras su tía Peggy Brooks pide que no olviden a su sobrina y la promesa que le hicieron los funcionarios de Cancillería de traerla de regreso como prioridad. “Si a mí me dicen que el tema es por dinero, yo no tengo, pero por ella me voy al parque a vender lo que sea, a pedir, la amamos y la queremos de regreso”.

Visiblemente afectada, detalló que “me llamaron para decirme que la gente de Colombia les dijo que no había cupo en el avión, pero si usted trabaja en un lugar y tiene una misión debe tener un plan A, B, C por si no se dan las cosas y ahí hace falta”.

Lea aquí: 'Ayúdennos a sacar a Samantha de China': el ruego desesperado de su tía

Brooks, una mujer cristiana, no pierde la fe, “son pruebas que Dios nos pone”, aunque desearía un poco más de compromiso de las autoridades.

Enfatizó que en la comunicación que recibió le pidieron que le dijera a Samantha “que si ella se da cuenta de otro viaje que les avise, ahorita hay otro en dos días pero ya es tarde, ahí es donde tendrían que ser ellos con notas formales y protocolos los que realicen las solicitudes y conozcan si hay más vuelos”.