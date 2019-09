Los productores sembrarán hasta que llueva parejo en Honduras

Los productores no se arriesgan a perder la semilla y comenzarán a sembrar cuando las lluvias se normalicen. Foto: EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el campo, los productores están esperando que se normalice la segunda temporada lluviosa para comenzar a sembrar.

Esta vez no se han confiado debido a que la semilla está escasa y no se atreven a botarla mientras el suelo no esté húmedo.

Dulio Medina, presidente de la Asociación de Productores de Granos Básicos (Prograno), confirmó a EL HERALDO que “los campesinos no se arriesgan a sembrar porque ha llovido muy poco”.

“Esperamos que esta semana que estamos se normalice el agua y la gente comience a sembrar normalmente”, confió.

VEA TAMBIÉN: Presidente Hernández aplaude condena contra pandillero 'Boxer Huber'

El productor estimó que todavía se está a tiempo para sembrar frijoles, ya que tienen tiempo hasta el 15 de octubre para comenzar con la labranza.

Indicó que la gente está aprovechando en este momento para instalar sistemas de riego y poder producir con menos pérdidas. Calculó que en las siembras de primera en Olancho se perdió un 70% de los granos y en el Valle de Jamastrán, las pérdidas fueron totales a excepción del cultivo que estaba con riego.

Semilla

José Benítez, viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), declaró ayer a EL HERALDO que están avanzando en la entrega del Bono Agrícola, pero han tenido problemas con algunas semillas debido a la sequía.

Explicó que el bono se entrega con base en la solicitud que envían las regionales a la SAG y en función a la cantidad de insumos que se tengan, así se distribuyen.

El funcionario aseguró que la entrega del Bono Agrícola ha avanzado en un 50%, a pesar de que se ha retrasado por la falta de semilla de frijoles y de sorgo.

La proyección es que a finales de septiembre todos los bonos de semillas y fertilizantes estén entregados y que la gente comience a sembrar porque el período de lluvia será

corto, advirtió.