Fondos de la Tasa de Seguridad se usaron para comprar equipo musical de las Fuerzas Armadas de Honduras

Unidad Investigativa EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Una adjudicación con indicios de fraude, sobrevaloración de precios y un desorden administrativo forman parte de una compra directa de instrumentos musicales que realizaron en 2015 las Fuerzas Armadas por un monto de 31.5 millones de lempiras de 41.8 millones asignados de la Tasa de Seguridad.

Debajo del sello de secreto o de confidencial que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) le impuso a cada una de las asignaciones de recursos de la Tasa de Seguridad, aprobadas para distintas instituciones del Estado, se oculta una piñata y un uso no transparente de fondos públicos.

EL HERALDO tuvo acceso a información que es considerada como secreto de Estado, amparados en una polémica ley. Esos documentos evidencian una serie de acciones que distan mucho de la transparencia y el correcto uso de los fondos del “tasón”.

En un principio, estos recursos tenían como fin primordial fortalecer la lucha contra la delincuencia común y organizada. EL HERALDO tiene documentos de la asignación de 41,836,074.88 lempiras para que la institución militar comprara instrumentos de viento y percusión y conformar nueve bandas marciales y 24 bandas de guerra. Sin embargo, esta decisión resultó inefectiva porque con el dinero entregado apenas logró conformar nada más cuatro bandas marciales y unas seis bandas de guerra.

El desorden administrativo con que manejó la compra y los actos de supuesta corrupción tiene actualmente desesperados a los militares, que no encuentran la manera de sanear el entuerto que incluso pasa por la cantidad de instrumentos recibidos que no cuadran con lo cotizado y contratado, la entrega y recibimiento de modelos distintos a lo acordado y, por otro lado, están los precios sumamente superiores comparados con cotizaciones por Internet. Además, a la fecha, según los informes militares, la empresa a la que se le adjudicó la compra- Electrónica de Honduras- no ha entregado 4,392.613 lempiras en instrumentos, equivalente a un 14 por ciento del contrato.

Ahora, el temor de los militares es que una denuncia sobre el despilfarro y malversación de estos recursos asignados lleve a que la Maccih-Ufecic se interese en investigar los aproximadamente 256 proyectos ejecutados con fondos de la Tasa de Seguridad y otras asignaciones gubernamentales que representan situaciones comprometedoras como la construcción de los aeropuertos, la compra de vehículos, la adquisición de armas y chalecos antibalas, la compra de los radares, la reparación de aeronaves, construcción de prisiones y compra de helicóptero, ya que ello pondría en entredicho a un centenar de oficiales de la promoción 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, esta última conocida como “los liceístas”.

La ley de secretos es el escudo que oculta la gestión de los fondos de la Tasa de Seguridad.





Aprobación

El 2 de febrero del 2015, tomando en cuenta la cantidad de instrumentos y los precios de estos presentados por los militares, el CNDS mediante la resolución 008/2015 aprobó que la Tasa de Seguridad le entregara a las Fuerzas Armadas 31,437,682.88 lempiras para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la banda marcial del Estado Mayor Conjunto y la creación de las bandas de guerra de las Fuerzas Armadas”.

El presupuesto estipulado para mejorar la Banda del Estado Mayor fue de 8,508,382.50 lempiras; asimismo se estableció un presupuesto de 9,055,100.00 lempiras para la compra de 5,543 instrumentos y artículos para la conformación de 23 bandas de guerra del Ejército (de 40 músicos cada una). Cada banda tendría un costo 393,700 lempiras y sus instrumentos serían redoblantes, bombos, platillos, trompetas, baquetas para redoblante y silbatos.

Para la banda de la Fuerza Aérea se aprobó un presupuesto de 1,574,800 lempiras, o sea que con ese dinero debía conformar cuatro bandas a un costo de 393,700 lempiras cada banda.

Asimismo para la Fuerza Naval se aprobó 1,968,500 lempiras para la conformación de cinco bandas, a un costo de 393,700 lempiras cada una de ellas. Además se aprobó 791,690 lempiras para la adquisición de uniformes para los integrantes de la banda marcial del Estado Mayor Conjunto y 9,539,210.38 lempiras para pago de salario de los músicos.

Pero luego, con la justificación de cumplimiento de una orden girada por el comandante general de las Fuerzas Armadas de integrar bandas marciales en las fuerzas, se le hace un replanteamiento al proyecto anterior. Para ello se emite la resolución 24/2015, de fecha 16 de marzo de 2015, en el cual el CNDS dice que ahora el proyecto musical de los militares tiene un costo de 41,836,074.88 lempiras y que hay que entregarle los 10,398,391.73 lempiras restantes.

Con los instrumentos que compraría, la institución armada debía conformar nueve bandas marciales y 24 bandas de guerra.

En esta segunda resolución se establece que se debe fortalecer la Banda Marcial del Estado Mayor Conjunto hasta alcanzar los 100 miembros y que además se deben crear otras ocho bandas marciales y 24 bandas de guerra.

Según la distribución, las Fuerzas Armadas crearía una banda marcial o súper banda del Estado Mayor Conjunto; una banda marcial del Ejército más tres bandas de guerra; una banda marcial de la Fuerza Aérea más cuatro bandas de guerra y seis bandas marciales de la Fuerza Naval con 17 bandas de guerra.

En total, con los 41 millones se conformarían nueve bandas marciales y 24 bandas de guerra, haciendo un total de 33 grupos musicales.

Secreto de Estado Las resoluciones establecen que, por razones de Seguridad Nacional, se requiere la utilización de procedimientos de contratación rápidos, efectivos y eficaces que permitan la adquisición de recursos y bienes orientados a la prevención y combate a la criminalidad, por lo que se utilizará en este proyecto el procedimiento de contratación directa.

Jugada

Para realizar la compra de instrumentos, las Fuerzas Armadas en abril del 2015 consiguieron tres cotizaciones de dos casas comerciales hondureñas y una costarricense.

El 9 de abril, la empresa Electrónica de Honduras envió tres cotizaciones, una por 10,755,335 lempiras; la segunda por 8,574,464.40 y la tercera por 12,310,924.80 lempiras, haciendo un total de 31,640,724.2 lempiras. En las cotizaciones, donde el 95% de lo instrumentos eran marca Yamaha, se incluyó un pago de 4,127,050.30 lempiras por concepto de impuesto, pero no se explicó qué tributo.

Sin embargo, el 24 de abril, Electrónica de Honduras presentó otras tres nuevas cotizaciones sobre la misma compra, una por 22,088,460.89 lempiras, una segunda por 3,232,052.50 y la tercera por 3,987,835.32 haciendo un total de 29,308,348.71 lempiras.

Luego el 18 de mayo de 2015, los militares, según expediente 0423, dictaminaron que la empresa tica presentó una oferta con el 90 por ciento de las especificaciones exigidas, ocupando el primer lugar, y Electrónica de Honduras el segundo lugar con un 80% de cumplimiento, mientras que a la tercera casa comercial se le asignó un puntaje de 70%. Sin embargo, días después la empresa costarricense que ofrecía mejores precios se retiró.

El 3 de junio de 2015, una vez que ya se le había otorgado el segundo lugar, Electrónica de Honduras presentó una cuarta cotización por un valor de 2,196,825.52 lempiras, ajustando así la suma de 31,505,174.23 lempiras, pero esta vez ya no incluía ningún tipo de impuesto a pagar.

Las compras de armas y logística de los militares nunca han sido investigadas.

Posteriormente, de acuerdo con la nota de fecha 15 de junio de 2015, registro C-4EMC-2015, expediente número 0467, los militares, argumentando que la empresa tica se había retirado, le adjudicaron la compra a Electrónica de Honduras, que en ese año, según el Registro Mercantil, todavía no estaba constituida legalmente como tal.

A los dos meses de la adjudicación, exactamente el 24 de agosto de 2015, las Fuerzas Armadas mediante cheque número 3838 le entregaron a Electrónica de Honduras un adelanto de 18,903,104.54, que equivalía a más del 60 por ciento de lo contratado.

De esta manera, la empresa en febrero de 2016 comenzó a entregar instrumentos marca LP, Zildjian, Hércules y Vic Firth.

EL HERALDO contactó a Esteban Ramos, gerente de la empresa costarricense que había presentado la cotización, quien aseguró que retiró su propuesta porque no tenía el suficiente presupuesto para cumplir con las exigencias de las Fuerzas Armadas. “Por eso nos hicimos a un lado”, dijo Ramos.