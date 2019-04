IUDPAS pide al Ministerio Público investigar retención de Thelma Aldana en el aeropuerto Toncontín

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) pidió al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación por la supuesta retención ilegal de la exfiscal guatemalteca Thelma Aldana en el aeropuerto Internacional Toncontín.



Asimismo, IUDPAS solicita al Poder Ejecutivo aclarar si este hecho corresponde a una decisión del Estado de Honduras o si fue una decisión aislada de los funcionarios que la detuvieron.



A continuación el comunicado textual de el ente universitario:

El Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad, ante la denuncia de la Abogada Thelma Aldana exfiscal de Guatemala, quien declara haber sido retenida en el aeropuerto de Toncontin, por funcionarios hondureños que no se identificaron y reteniendo sus documentos por un espacio de más de dos horas, expresa lo siguiente:



1. La retención de la Abogada Aldana es una flagrante violación a los derechos ciudadanos, exhibe la vulnerabilidad de las personas y la hostilidad del Estado hacia esta exfuncionaria que ha desempeñó un papel trascendente en el combate a la corrupción y la impunidad en su país.



2. Este episodio nos retrotrae a los años oscuros de nuestro país, de los interrogatorios ilegales, de las torturas realizadas desde las estructuras de represión como la Dirección Nacional de Investigación (DNI). Nos traslada a los años 70´s y 80´s, cuando regresábamos a nuestro país y no sabíamos si una vez ingresando a Migración llegaríamos a nuestras casas o a las celdas de la DNI, o en el peor de los casos, se pasaría a integrar la lista de los desaparecidos.



3. Si no hay una orden de captura internacional para la exfiscal Thelma Aldana, las autoridades del Estado de Honduras que hayan participado en esta arbitraria retención han cometido abuso de autoridad, se han extralimitado en sus funciones y demuestran su adhesión y afinidad con el gobierno de Guatemala en su feroz persecución a la ex funcionaria.



4. El Poder Ejecutivo debe aclarar a la opinión pública nacional e internacional si este hecho corresponde a una decisión de Estado, o si ha sido una acción aislada de los funcionarios que participaron en este lamentable episodio. Demostrar que este es un hecho aislado pasa por ordenar una investigación y de comprobarse los hechos denunciados aplicar las medidas correspondientes.



5. Pedimos al Ministerio Público, como Institución que representa los intereses de la sociedad, abrir una investigación que conduzca a aclarar este hecho, identificar los responsables y de esta manera impedir que el Estado de Honduras regrese aquellos años de detenciones ilegales y arbitrarias, de interrogatorios y torturas. Fortalecer el Estado de Derecho pasa por no permitir que ni las instituciones ni los funcionarios asuman funciones que no les corresponden y actúen al margen de la ley.

