.
Multimedia
.
Videos
Así encontraron el cuerpo de Valeria Alvarado tras varios días
El cuerpo de la estudiante de medicina Valeria Alvarado fue hallado en estado de descomposición, más de cinco días después de haber sido reportada como desaparecida.
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 16:02
El Heraldo Videos
Videos mundo
Identifican a acompañante de El Mencho en horas previas al operativo
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Hallan restos y vehículo de Valeria Alvarado en Cortés; su familia nunca recibió petición de rescate
Jefry Sánchez
Videos mundo
¿Quién es Jessica Oseguera, señalada como posible heredera del CJNG tras la muerte de “El Mencho”?
Jefry Sánchez
Videos
Así encontraron el cuerpo de Valeria Alvarado tras varios días
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Bajo una tarde lluviosa, dan el último adiós a Valeria Alvarado
Grupo OPSA
Videos
¿Quiénes son los presuntos miembros de la MS-13 detenidos por la muerte de Valeria Alvarado?
Redacción El Heraldo
Videos mundo
¿Quién fue “El Tuli” y qué papel tuvo en el CJNG?
Rodiney Cerrato
Videos sucesos
Estudiante de Medicina, Valeria Alvarado, encontrada muerta en cañera tras su desaparición
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Empresa de Villa Solidaridad recibe contratos pese a obras inconclusas y retrasos
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Cabo de Policía Militar pierde la vida en cumplimiento del deber
Estalin Irías
Videos Honduras
Estudiantes reciben cuadernos gracias a la Campaña Maratón del Saber en Comayagüela
Marbin López
Videos sucesos
Familia retira los restos de la universitaria Valeria Alvarado de la morgue de San Pedro Sula
Grupo OPSA