Así encontraron el cuerpo de Valeria Alvarado tras varios días

El cuerpo de la estudiante de medicina Valeria Alvarado fue hallado en estado de descomposición, más de cinco días después de haber sido reportada como desaparecida.

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 16:02
