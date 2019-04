Reinaldo Sánchez: "Si debe terminarse el contrato con EEH no perdamos más el tiempo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El presidente del Comité Central del Partido Nacional (CCPN), Reinaldo Sánchez, criticó este martes los abusivos cobros de la Empresa Energía Honduras (EEH) que afectan el bolsillo de todos los hondureños.

A través de su perfil de Twitter, el líder nacionalista exigió que se rescinda el contrato con la EEH.

"Gran injusticia que sea una parte de la población hondureña que deba pagar el alto costo de la energía eléctrica, en mi suma bien simple es injusto que EEH no dé las respuestas que la población esperaba en la parte que le corresponde. Por lo que si debe terminarse el contrato con EEH, a quien corresponda, NO PERDAMOS más el tiempo y no sacrifiquemos al pueblo. Ha pasado mucho tiempo desde que los contratos de generación de energía empezaron. Ha llegado el tiempo de hacer una justa revisión de los precios", escribió en una serie que incluyó cuatro tuits.

La reacción de Sánchez ocurre después que la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica (CREE) anunciara un incremento del 10 por ciento a las tarifas de la energía eléctrica.

3/4 3.-NO HAY TIEMPO q perder para terminar de una vez por todas con los problemas estructurales a lo interno de la ENEE que resulta en energía más cara y 4.-HONDURAS NO CONTROLA los precios del petróleo por lo que debemos tener claridad que no depende de nosotros como país — Reinaldo Sánchez (@ReinaldoHN) 2 de abril de 2019

Gerardo, Salgado, comisionado de la CREE, dijo que con el aumento si un abonado pagaba 1,000 lempiras al mes su incremento será de al menos 100 lempiras.