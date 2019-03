Confirman que la droga en el café hondureño se subió en el exterior

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Seguridad confirmó que los 645 kilos de cocaína decomisados en un cargamento de café hondureño en Livorno, Italia, fueron introducidos al contenedor en la ruta que recorrió el barco entre Costa Rica, Colombia e Italia.



Por temas diplomáticos con los países involucrados prefirió no señalar a uno en específico como responsable, pero si reiteró que la cocaína no salió de Puerto Cortés, Honduras.



EL HERALDO difundió de boca de una fuente de entero crédito en la Secretaría de Seguridad que la mayor sospecha con base en las evidencias recabadas es que la cocaína pudo ser introducida al contenedor en el Puerto Turbo de Antioquía, donde la naviera permaneció más de 48 horas.



En ese punto, el barco era mucho más vulnerable, pues el diminuto puerto no cuenta con los estándares de seguridad y pudo ser contaminado al momento de salir en un transbordo en alta mar en el que se forzaron los marchamos del contenedor hondureño para meter los paquetes de droga que al final terminó decomisada por las autoridades de Livorno, Italia.



La fuente precisó que embarcaciones colombianas que transbordan plátano tuvieron que ver con la transacción de droga.

La otra sospecha que confirmó la fuente es que la droga pudiera haber sido filtrada en el puerto de Moin en Costa Rica, único lugar donde el contenedor cambió de barco.



Comunicado de la Policía

Julián Pacheco, ministro de Seguridad, explicó en conferencia de prensa que el proceso de investigación comenzó desde el mismo día que se decomisó la droga en Livorno, Italia. “Inmediatamente se organizaron equipos de la Policía Nacional que se desplazaron a Italia, Colombia y Costa Rica, mientras otro equipo hizo lo propio aquí en Honduras”, apuntó el ministro.



Argumentó que Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, entabló comunicación con sus homólogos de Costa Rica y Colombia.

“Se solicitó la colaboración de sus unidades policiales, además Cancillería entabló comunicación con la Embajada de Italia en Guatemala, que es recurrente en Honduras, para investigar”.



Pacheco aseguró que para la Policía Nacional resultó muy difícil encontrar la evidencia con la que pudieran asegurar que en un país determinado de donde pasó el barco (Costa Rica o Colombia) se metió la cocaína. “Lo que sí es que los marchamos, que llevaba el contenedor y que fueron puestos en Puerto Cortés, fueron encontrados en Italia adentro del contenedor”, argumentó el funcionario.



Pacheco aseguró que la investigación en cada uno de los países duró quince días y a la conclusión que llegaron es que “podemos afirmar como autoridades que la droga no fue introducida en nuestro país y que el contenedor salió intacto de Honduras”.



En ese sentido, aclaró que se contaminó afuera, “pero no podemos asegurar si fue Costa Rica, Colombia, Italia o en alta mar”. Especificó que como Policía no pueden hacer ningún señalamiento contra la soberanía de otro país, “porque no tenemos las evidencias concretas”.