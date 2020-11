Cómo identificar a un hombre con "mamitis", dependencia a su madre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Seguramente ya has escuchado la frase "ese hombre tiene mamitis", misma que hace referencia caballeros que pese a su mayoría de edad siguen muy apegados a sus madres.



Si sospechas que tu pareja tiene este problema, esta información te ayudará:



1-A sus 30 años continúa viviendo con su madre y no planea mudarse.



2-Quiere llevarla a todos lados, justificando que ella no puede moverse sola.



3-El 90% de las frases en sus conversaciones siempre menciona a su madre.

4-Permite que su madre tome decisiones en sus relaciones como pareja.



5-Si tu pareja piensa que le pasará algo a su mamá si la deja 10 minutos o más del tiempo acordado con su madre en recogerla, que no te quede duda que es un signo de mamitis, sí o sí.

Lea aquí: ¿Qué es la anorgasmia y por qué ocurre?



6-Siempre necesita su aprobación, aún para decisiones sin mucha relevancia. Es claro que exite una fuerte dependencia.



7-Suele comparar a la pareja con su madre. Siempre pone a su progenitora como ejemplo de perfección.





Vea aquí: Las pruebas caseras de embarazo más extrañas

Además: Estas son las enfermedades de transmisión sexual que aún no tienen cura