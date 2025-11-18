X está caído, alertan problemas en la plataforma

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma X/Twitter está sufriendo problemas de conexión este martes -18 de noviembre- para la mayoría de los usuarios. El portal Downdetector evidencia un aumento notable de incidencias, lo que sugiere que muchos usuarios están experimentando dificultades para conectarse al servicio.

Según los reportes, la mayoría de los fallos (alrededor del 47 %) están relacionados con el sitio web, lo que impide que los usuarios puedan colocar sus credenciales.

El número de incidencias denunciadas ha subido considerablemente, a medida que pasan los minutos.