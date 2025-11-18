X está caído, alertan problemas en la plataforma

Tegucigalpa, Honduras.- La plataforma X/Twitter está sufriendo problemas de conexión este martes -18 de noviembre- para la mayoría de los usuarios. El portal Downdetector evidencia un aumento notable de incidencias, lo que sugiere que muchos usuarios están experimentando dificultades para conectarse al servicio.
Según los reportes, la mayoría de los fallos (alrededor del 47 %) están relacionados con el sitio web, lo que impide que los usuarios puedan colocar sus credenciales.
El número de incidencias denunciadas ha subido considerablemente, a medida que pasan los minutos.
Además, otros problemas destacados tienen que ver con la carga de la página, en torno al 33%. Por último, el 20% restante afirma que aunque logran colocar sus credenciales, el feed no se actualiza.
Es importante tener en cuenta que Twitter (ahora también conocida como X) puede depender de servicios como Cloudflare para la distribución de contenido y la gestión del DNS, lo que hace que este tipo de fallos afecten a una parte importante de su infraestructura.
Otras plataformas afectadas
La falla básicamente estaría siendo originada por Cloudflare, lo que explica por qué otras plataformas como ChatGPT, Canva y otras similares también estarían presentando problemas.
Hasta el momento, X no se ha brindado una respuesta concreta para solucionar la falla.
Únicamente informó que ya está investigando la situación, que ha afectado a millones de personas y hasta a medios de comunicación.