¡Cuidado! Estas son las enfermedades de transmisión sexual que aún no tienen cura

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque la ciencia se encuentre cada vez más desarrollada, aún hay algunas enfermedades que no han podido ser descifradas en su totalidad y aunque se trabaja en buscar curas para todas los padecimientos que aquejan al mundo, todavía hay mucho camino por recorrer.



Mientras tanto, la vida de muchos seres humanos se ve apagada o transformada de forma radical cuando se les detecta una enfermedad incurable, la cual en muchos de los casos pudo ser prevenida con un poco de información y protección.

Entre esas enfermedades se encuentran algunas de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); en este grupo, aún hay cuatro agentes patógenos que no han podido ser eliminados de los organismos de los afectados.



Por eso, en EL HERALDO te contamos cuáles son, cómo se transmiten más frecuentemente y qué hacer para evitar padecerlas.

1. Hepatitis B

La hepatitis B se produce gracias a un virus del mismo nombre, la cual se genera generalmente, cuando una persona sana entra en contacto con los fluidos de una contagiada; entre dichos fluidos se encuentran la sangre, saliva, semen, etc.

Entre los síntomas, si es que se presentan, se encuentran: color amarillento de los ojos, dolor abdominal, orina oscura, pérdida de apetito y vómitos.

Cuando se trata de un caso crónico se puede experimentar insuficiencia hepática, cáncer o cicatrices en la piel.

Prevención: Entre las formas de prevención más efectivas se encuentran la aplicación de una vacuna contra la hepatitis y el uso de protección al momento de tener relaciones sexuales.

2.Herpes

El herpes es una infección causada por un virus herpes simple (VHS), el cual se transmite principalmente por contacto de boca a boca y contacto genital.



Los síntomas más comunes son la aparición de llagas dentro y alrededor de la boca, en el rostro y los genitales (en ocasiones, llenas de líquido).



Otros de los síntomas son ardor al orinar, dificultad para orinar, picazón en los genitales y dolor en el área.



Cabe mencionar que los síntomas no son persistentes, pues en ocasiones tienden a desaparecer, sin embargo, eso no significa que la persona se haya curado.



Prevención: Al igual que en todas las ITS, el uso de preservativos reduce las posibilidades de contagio, pero una vez padeciéndolo existen medicamentos que ayudan a disminuir los síntomas e intentar tener una vida más productiva.

3. Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

El virus de la inmunodeficiencia humana es un lentivirus que causa la infección por VIH, la cual consiste en una afectación al sistema inmunitario, destruyendo células de denfensa del cuerpo.



Las consecuencias de ello son que al no haber defensas los pacientes de VIH se enferman con mayor facilidad o incluso mueran por afecciones que en otras circunstancias no serían tan drásticas.



Entre los síntomas más comunes se encuentran la fiebre, escalofríos, sudores nocturnos, erupciones, problemas respiratorios, tos persistente, pérdida de peso, manchas blancas en la boca, llagas en los genitales, fatiga, entre otros.



Prevención: La protección al momento de mantener relaciones sexuales o entrar en contacto con fluidos de otras personas es indispensable. Existe una manera de detectar el virus antes de tener los síntomas y es acudiendo a realizarse una prueba.



Actualmente existen tratamientos que si se siguen con rigurosidad permiten tener una vida activa.

4.Virus de Papiloma Humano (VPH)

El virus del papiloma humano son grupos diversos de virus ADN pertenecientes a la familia de los Papillomaviridae. La mayoría de las personas que tienen el VPH no presentan ningún síntoma, ni problemas de salud, por lo que a veces acuden al médico cuando este ya ha dejado graves daños en su salud, de forma silenciosa.



Sin embargo, a veces, el VPH puede causar verrugas genitales e incluso, algunos tipos de VPH pueden provocar cáncer.



No existe un examen para detectar el VPH como tal, pero en el caso de las mujeres, puede ser que al momento de practicarse la prueba de Papanicolaou, conocida comúnmente como citología vaginal, se pueda detectar estas células anormales en el cuello uterino.