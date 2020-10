¿Tu parte íntima se ensancha por mucha intimidad?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si alguna vez te has preguntado si la cantidad de veces que has tenido relaciones sexuales repercute en el tamaño de tu vagina, aquí despejaremos tu duda.

Son cada vez más las personas que piensan que la parte íntima cambia de tamaño cuando se empieza la vida sexual, pero ¿qué tan cierto es?



Los experton han desmentido el mito en torno al agrandamiento de la vagina, sobre todo el relacionado con las teorías de exceso de intimidad o pérdida de la virginidad.

LEA: El amor a primera vista no existe, según estudio



Según Michael Castleman, escritor de sexualidad en Psychology Today, todos los mitos con respecto a la flacidez de la vagina son falsos. Tener mucho sexo o perder la virginidad no cambian el tamaño del órgano reproductor femenino.



El conocedor no solo desmintió el mito, tambien explicó por qué la vagina toma mayor amplitud.



"Cuando está en reposo (todo el tiempo excepto la excitación sexual y el parto), el tejido muscular de la vagina permanece firmemente doblado como un acordeón cerrado […] A medida que las mujeres se excitan sexualmente, el tejido muscular vaginal se relaja un poco», comentó Castleman.

Aclaró que la edad y convertirse en madre son factores que hacen que la vagina cambie.

ADEMÁS: Las pruebas caseras de embarazo más extrañas