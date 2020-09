El amor a primera vista no existe, según estudio

'Nuestro estudio concluyó que el amor a primera vista reportado en el momento del encuentro no se parece ni al amor pasional ni al amor en general', dijo la encargada de la investigación.

"Conocí un chico y me encantó, fue amor a primera vista"... si alguna vez has dicho o escuchado esas palabras, este estudio te interesa. ¿Realmente existe este tipo de amor?



Según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Zurich, Suiza, el "amor a primera vista", como tal, no existe. Lo que sí ocurre es una fuerte atracción.



Los expertos afirman que cuando crees estar enamorado de una persona que acabas de conocer realmente hay una confabulación de la memoria construida por las parejas para alimentar su relación y, en otros, un "deseo a primera vista".



La científica Florian Zsok y sus colegas concuyeron que la gente tiende a asociar el amor a primera vista al ver atractiva a una persona, sin embargo, la atracción es científicamente conocida como el "efecto halo", es decir atribuir cualidades a una persona que nos gusta sin poder decir el porqué.

"Nuestro estudio concluyó que el amor a primera vista reportado en el momento del encuentro no se parece ni al amor pasional ni al amor en general", dijo Zsok.



Lo que ocurre es "una atracción inicial fuerte que muchos califican de 'amor a primera vista' ya sea retrospectivamente o en el momento mismo", agregó.



En el estudio participaron cerca de 400 personas de las cuales el 60% eran mujeres, en su mayoría heterosexuales.

