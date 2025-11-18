¿En qué consiste la caída de Cloudflare? Falla que afectó a X, ChatGPT y Canva

Millones de usuarios sufrieron este martes -18 de noviembre- fallos de acceso a internet tras un error de Cloudflare que mantuvo caídos a nivel mundial las plataformas de X/Twitter, ChapGPT y Canva, entre otros. A continuación los detalles de la falla a nivel mundial.
Millones de personas en todo el mundo han experimentado problemas para acceder a páginas webs o a plataformas como X a raíz de un fallo masivo en los sistemas del proveedor de servicios en la nube Cloudflare, que mantuvo parte de la infraestructura de internet caída.
La propia compañía ha asegurado en una comunicación en su web que se han observado fallos internos del servidor de forma generalizada.
Se trataba de los denominados "errores 500", que se estaban produciendo de forma intermitente.
El incidente no solo impidió que las web cargaran correctamente, sino que también bloquearon el acceso a sus propios paneles de control.
La empresa ha informado de que está investigando el problema para comprender su alcance total y encontrar una solución.
De momento, algunos servicios se están restableciendo, aunque es posible que los clientes sigan observando tasas de error superiores a lo normal, ha informado.
El portal Downdetector informa de que usuarios están reportando incidentes en la red X y también en OpenAI, empresa propietaria de ChatGPT.
Poco a poco las plataformas como X comenzaron a funcionar devolviendo alivio a los millones de usuarios en todo el mundo.
La caída de Cloudflare generó impasses principalmente en X, Canva y ChatGPT.