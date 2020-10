¿Qué hacer cuando la persona que amas se aleja de tu vida?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Muchas veces no entendemos por qué esa persona a quien tanto amas y por la cual has hecho todo, decidió alejarse de tu vida sin dar explicaciones. Durante este proceso existen algunos consejos que pueden ayudarte.

Las relaciones de pareja son complejas y en ocasiones no sabemos muy bien cómo actuar, pero lo primero que debes saber, si estás pasando por esta situación, es que no tienes que atormentarte con suposiciones. ¿Será que tiene otro?, ¿Hice algo malo?, ¿No soy lo suficiente?... todas esas interrogantes únicamente lograrán lastimarte.

Al consejo anterior suma estos cinco:

1. No insistas: Si lo has buscado para tener una explicación y no responde, no insistas. Con una vez es suficiente, si esa persona no quiere hablar, lo mejor es que evites todo contacto.

Recuerda que si él está dispuesto a dar la cara y brindar algunas explicaciones, lo hará sin que lo busques demasiado.

2. Nada de venganzas: No tengas actitudes destructivas. Toma distancia, aléjate de ese sentimiento de ira y busca una herramienta emocional que te permita dirigir tu tristeza hacia otro lado.

3. Sin culpas: Si él se alejó de ti, no es culpa tuya. “No le di lo que necesitaba”, “No fui suficientemente tierna, detallista, segura…”, y así sin parar. Una relación es de dos, por ende, tú no eras la culpable de nada. No puedes retener a una persona a tu lado.



4. No comiences otra relación de pareja: Es un error muy común, pues algunas personas piensan que esto hará que la otra persona sienta celos y además piense en lo que se perdió, sin embargo, esto solo terminará lastimándote.



5. Cerrar ciclos: El objetivo es lograr cerrar ciclos. Si mantenemos la esperanza de que él regrese para continuar la relación, nos paralizamos y no podemos avanzar. Por eso es importante aprender a cerrar ciclos. Aunque no sabemos qué venga después y si él regresará y nosotros lo admitiremos, el ciclo anterior debe estar cerrado para dar comienzo a una nueva etapa.

