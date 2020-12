Los peligros del levantamiento de glúteos brasileño

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La muerte de la influencer Joselyn Cano tras realizarse un levantamiento de glúteos brasileño (BBL) puso en alerta a quienes desean someterse al popular procedimiento estético.



Según la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos este procedimiento estético tiene la tasa más alta de muertes, de acuerdo con PlasticSugery.org es de 1 en 3,000 para las cirugías de este tipo.



El levantamiento consiste en extraer grasa de varias partes del cuerpo y se coloca en los glúteos. Esta cirugía se ha convertido en una de las más populares en los últimos años.



Para realizar este proceso técnicamente necesitas estar saludable y no tener problemas médicos. No ser muy delgada o estar con sobrepeso ya que necesitas un poco de grasa, pero no tanta como para poner en riesgo tu vida.

El peligro de realizar esta práctica, con un médico que no tenga la experiencia y capacitación adecuada, es que se puede provocar una embolia de grasa.



Esto significa que la grasa ingresa al torrente sanguíneo y bloquea uno de los vasos. En el caso de los pulmones bloquea el ingreso de oxígeno, mientras que en el cerebro puede causar un derrame cerebral que puede ser fatal o irreversible.



También existe el riesgo que la grasa inyectada muera antes de tiempo lo que puede provocar una infección grave. Los cuidados postoperatorios son fundamentales para que no ocurra esto. La mayoría debe dormir boca arriba o de un costado durante la recuperación.

Si eres de las que sales exitosa de la cirugía uno de los riesgos que puedes presentar son anormalidades en la forma del glúteo, áreas asimétricas y en algunos casos el exceso de grasa.