¿Cómo saber si eres una persona tóxica?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Todos suelen hablar de las personas tóxicas, como si estuvieran lejos de entrar en la categoría, pero... nunca te has preguntado si ¿eres la tóxica de alguien más?

Para responder a esa interrogante primero debes saber que una persona tóxica es alguien que afecta directa y negativamente a sus más cercanos debido a su personalidad egocéntrica y narcisista.

A continuación te mostramos una serie de acciones que evidencian a una persona poco querida por los demás.

1-. Siempre armas discusiones: de la nada armas tremenda discusión. Puede ser un asunto realmente insignificante, pero siempre encuentras la forma de iniciar una pelea.



2-. Siempre tienes la razón: aunque sepas que no tienes la razón o que lo que estás haciendo no tiene sentido, siempre encuentras la manera de quedar como la víctima.



Haces lo que sea necesario para demostrar que no puedes equivocarte. Una señal más clara es que incluso fabrican evidencia.



3-.Te ofendes casi por todo: te encanta decirle a los demás lo que piensas de la manera más brutal, pero no te aguantas nada de regreso y cuando no sabes cómo ganar una pelea, entonces te haces la víctima.



4-. Eres honesta al punto de ser molesta: no es que esté mal ser honesta y decir lo que piensas, la complicación realmente radica en cómo dices las cosas.



Nadie necesita que le digas la verdad de una manera abrupta y que causa daño. Las mismas cosas se pueden decir sin necesidad de herir.

5-. Defiendes tu forma de ser a toda costa: “No me importa lo que los demás piensen de mí. Yo soy como soy”, esa es la frase que lamentablemente solemos escuchar de muchas amistades. Esto es una clara actitud de una persona tóxica.



No es que no esté bien ser como eres, sin embargo, recuerda que todos tenemos personalidades diferentes, algunos más sensibles que otros, así que trata de ser más empática.



6-. Eres controladora: siempre quieres ser la que elige desde el lugar, hasta la comida a degustar.

Amas tener el control de las acciones de otras personas e incluso te sientes en la libertad de prohibir acciones.

7-. Criticas todo: que si la comida no tiene suficiente sal, que la ropa no está combinada, que si el corte o tinte de cabello no es el correcto... en fin. Siempre encuentras una razón para dar tu crítica.