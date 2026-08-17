Terremoto de 7.7 en Indonesia deja 68 muertos y casi 10 mil desplazados

Yakarta.- Cerca de 10,000 indonesios esperan en albergues y refugios improvisados ayuda después de haber tenido que abandonar sus hogares el sábado debido al terremoto de 7.7 que sacudió la costa de la isla de Flores, al este del archipiélago, dejando un saldo de 68 muertos y más de 200 heridos. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en indonesio) indicó este lunes que hay 9,963 personas desplazadas de sus hogares, mientras que la ONG Save the Children dijo a EFE que muchos pernoctan frente a sus casas en las zonas más devastadas de la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Desde el terremoto -cuyo epicentro se situó a 62 kilómetros del distrito de Ende-, cerca de un millar de réplicas se han registrado en esta zona de Indonesia, incluido un terremoto de magnitud 5.7 que este lunes sacudió nuevamente Flores, donde viven unas 2 millones de personas, sin que se activara la alerta de tsunami. El nuevo temblor se produjo a las 8:46 de la mañana hora local a 35.6 kilómetros de profundidad, con su epicentro 42.1 kilómetros al nornoroeste de Ende, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

Balances actualizados

En las últimas 24 horas, el Gobierno indonesio subió de 53 a 68 el total de fallecidos por este sismo, que también causó heridas de variada gravedad a 213 personas, mientras los equipos de rescate siguen buscando supervivientes, sin que las autoridades hayan ofrecido algún número de desaparecidos. Según grupos indonesios de ayuda, 914 viviendas quedaron prácticamente destruidas en ciudades como Ende -la localidad más poblada de Flores, con cerca de 90,000 habitantes- y 93 escuelas y 36 centros de salud sufrieron daños parciales o graves.

Riesgos y ayudas