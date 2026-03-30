Patriarcado Latino pide garantizar el rezo en todos los lugares santos tras recular Israel

Jerusalén, Israel.- El Patriarcado Latino de Jerusalén confirmó este lunes que "los asuntos relativos a las celebraciones de la Semana Santa en la Iglesia del Santo Sepulcro han sido resueltos" con las autoridades de Israel, y confió en que haya "soluciones" para garantizar la oración en todos los lugares santos.

"Esperamos que se sigan encontrando las soluciones adecuadas para que la oración pueda tener lugar en los lugares de culto, particularmente en los Lugares Santos de todas las religiones, respetando tanto las legítimas necesidades de seguridad como las prácticas y oraciones religiosas de profunda importancia para cientos de millones de creyentes", recoge en un comunicado.

Este lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, revocó la prohibición de entrada al Santo Sepulcro a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, y dijo que puede "celebrar servicios religiosos según desee".