Israel advierte que intensificará y ampliará ataques contra Irán

Jerusalén, Israel.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este viernes que los ataques del Estado hebreo contra Irán "se intensificarán y expandirán" a partir de ahora, pese que de forma simultánea se están produciendo contactos reconocidos entre la nación persa y Estados Unidos para dar una solución a la guerra.

"A pesar de las advertencias, los ataques (iraníes) continuaron, por lo que los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra Irán se intensificarán y expandirán a otros objetivos y zonas que permitan al régimen fabricar y operar armas contra ciudadanos israelíes", dijo Katz en una declaración grabada.

El titular de Defensa israelí -que se reunió esta mañana con el Jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, entre otros altos cargos para analizar el momento actual del conflicto- añadió que seguirán persiguiendo a "los líderes del régimen terrorista (iraní) y a sus comandantes, y destruiremos sus capacidades estratégicas"-

"Pagarán un alto precio, cada vez mayor (...) Seguiremos actuando en Irán con toda nuestra fuerza hasta que se cumplan todos los objetivos de guerra", culminó Katz.