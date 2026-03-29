Niño de 11 años mata accidentalmente a su hermano de 7 años con un arma casera

Santo Domingo, República Dominicana.- Un menor de once años mató a su hermano de siete en República Dominicana tras dispararle accidentalmente con un arma de fabricación casera, informó este sábado la Policía Nacional, que investiga lo ocurrido junto al Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes en un sector del municipio de Boca Chica, este de Santo Domingo, de acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional.

Según el informe preliminar, el menor de 11 años llevó a su vivienda un arma de fabricación casera que encontró poco antes en un terreno cercano.