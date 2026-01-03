Paraguay adopta medidas para evitar ingreso de personas vinculadas con Maduro

Asunción, Paraguay.- El Gobierno de Paraguay adoptó este sábado medidas de control y de restricción migratoria para evitar el ingreso a su territorio de personas vinculadas con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras su captura por Estados Unidos en una operación militar en el país caribeño, informó la Dirección Nacional de Migraciones. La institución indicó en un comunicado que, con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado, adoptaron "medidas de control y seguridad migratoria en virtud de los acontecimientos recientes vinculados a la captura del dictador Nicolás Maduro, en concordancia con las acciones impulsadas por otros países de la región". Las medidas se aplicarán "con el objetivo de impedir el ingreso de personas relacionadas al citado régimen" y alcanza a aquellos que tengan "vinculaciones al narcoterrorismo o con deudas pendientes con la justicia", destacó la nota.

Migraciones indicó que la decisión busca "resguardar las fronteras nacionales y prevenir la utilización indebida de figuras de protección internacional", al tiempo que defendió la política de Paraguay "de apertura a la migración segura, ordenada y regular, compatible con los derechos humanos". En ese sentido, la institución subrayó que analizan los mecanismos para "identificar y verificar de manera objetiva a personas eventualmente vinculadas al régimen venezolano" a través de la cooperación internacional y el cruce de bases de datos. Asimismo, se encuentran evaluando los elementos que permitan certificar los "nexos" de las personas con el Gobierno de Maduro, para "aplicar, cuando corresponda, medidas de restricción migratoria conforme a la normativa vigente".