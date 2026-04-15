La OMS advierte del impacto de la guerra de Irán en los sistemas sanitarios de África

Nairobi, Kenia.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este miércoles de que las restricciones derivadas de la guerra de Irán tendrán un impacto en los sistemas de salud de África, un continente muy dependiente de las importaciones para sus productos médicos.

"Aún no hemos realizado los análisis necesarios para determinar la magnitud del impacto en los sistemas de salud, pero podemos anticipar los desafíos que se avecinan y que ya están afectando", dijo en una rueda de prensa virtual Adelheid Onyango, directora de Sistemas y Servicios de Salud de la oficina regional para África de la OMS.

"Mientras dependamos de productos importados -destacó- habrá interferencias en las cadenas de suministro de dichos productos. Sabemos que los costes del combustible han aumentado y que muchas de nuestras estructuras (sanitarias) dependen de generadores para mantener la cadena del frío".