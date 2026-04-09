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OMS: Salud en Oriente Medio bajo amenaza si no se cumple el alto al fuego

La OMS advierte que la falta de tregua en Líbano impide el acceso humanitario, mientras los ataques a hospitales dejan ya 57 muertos en suelo libanés

  • Actualizado: 09 de abril de 2026 a las 09:34
OMS: Salud en Oriente Medio bajo amenaza si no se cumple el alto al fuego

La OMS reporta un promedio de tres ataques diarios contra infraestructuras sanitarias en Líbano, agravando la crisis de desplazados.

 Foto: EFE

Ginebra.- La falta de aplicación del alto el fuego de dos semanas en Líbano dificultará la atención de las necesidades sanitarias, el acceso humanitario y las operaciones en Oriente Medio, advirtió este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En su tercer informe de situación sobre el conflicto regional, la agencia sanitaria de Naciones Unidas indica que el alto el fuego supone "un respiro" para Irán pero alerta sobre el alto número de ataques a infraestructuras sanitarias, con "un incremento particularmente pronunciado en Líbano", donde 106 incidentes de este tipo han causado 57 muertos y 158 heridos.

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En Irán los ataques a hospitales, centros sanitarios, ambulancias y personal médico han sido por el momento 23, con nueve fallecidos, y en Israel seis, sin que se registraran víctimas.

Según las estimaciones de la OMS, con datos de las autoridades nacionales, cinco semanas de guerra han causado 2.362 muertos y 32.214 heridos en Irán, y 1.739 fallecidos y 5.873 heridos en Líbano.

También se han registrado víctimas en Irak e Israel, con 109 y 24 fallecidos respectivamente, mientras que los heridos reportados ascienden a 300 en el primero de estos países y a 7.183 en el segundo.

La OMS muestra también su inquietud por los ataques contra plantas de desalinización de agua (al menos cuatro en Irán, Baréin y Kuwait), instalaciones muy vitales en la región dado que en algunos países son su única fuente para el consumo humano.

Las interrupciones de suministro tras estos ataques pueden causar "cierres hospitalarios y brotes de enfermedades transmitidas por el agua", alertó el organismo.

En Líbano, la OMS advierte que el hacinamiento en muchos refugios de desplazados y las carencias de muchos servicios sanitarios incrementan el riesgo de brotes epidémicos, y también alerta de que los ataques a instalaciones sanitarias se acercan a un promedio de casi tres diarios. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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