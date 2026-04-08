En tan solo 10 minutos, Israel se ensaña con Líbano: hay más de 200 víctimas

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), los ataques israelíes, en los que no hubo un previo aviso de evacuación por parte del Ejército del Estado judío, alcanzaron las zonas de Bir Hassan, Al Rihab, Hay Al Solloum, Al Shiah, Al Choueifat, Aramoun (Al Bayader), Kfoun y Bshamoun al Madaress, todas ellas en el Dahye.