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EE UU abate a cuatro personas tras destruir nave ligada al narco en el Pacífico

El Comando Sur de EE UU ejecutó un nuevo ataque en el Pacífico bajo el plan Lanza del Sur, dejando cuatro fallecidos vinculados al narcotráfico

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 21:35
EE UU abate a cuatro personas tras destruir nave ligada al narco en el Pacífico

Estados unidos destruye embarcación narco y mueren cuatro personas.

 Foto: EFE

Washington.- Estados Unidos dijo haber destruido este martes una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en un ataque en el que murieron cuatro personas.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

EE UU destruye narco-bote en el Pacífico: dos fallecidos en operativo de Comando Sur

Ayer lunes, el Ejército estadounidense comunicó otro ataque, en el que murieron dos personas.

Con el operativo ejecutado esta tarde, ya son tres los ataques en aguas internacionales realizados por Washington contra embarcaciones que denuncia que están vinculadas al crimen, en los que han muerto un total de diez personas.

El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques, que iniciaron en el segundo semestre de 2025 y que fueron la antesala del operativo militar con el que capturaron a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, acusado de narcotráfico en una corte federal de Nueva York. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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