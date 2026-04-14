EE UU abate a cuatro personas tras destruir nave ligada al narco en el Pacífico

Washington.- Estados Unidos dijo haber destruido este martes una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en un ataque en el que murieron cuatro personas.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.