Hipopótamos de Escobar: Amenaza ambiental que Colombia busca frenar con eutanasia

Bogotá, Colombia.- Lo que comenzó como un capricho excéntrico del narcotraficante Pablo Escobar de traer a Colombia cuatro hipopótamos para su zoológico particular se convirtió tres décadas después en un grave problema ambiental y de seguridad en el centro del país, donde esta especie se reproduce sin control hasta convertirse en un peligro. En 2022, los casi 200 hipopótamos que descienden de esos primeros cuatro ejemplares traídos de África hace más de 30 años fueron declarados por el Gobierno como especie exótica invasora y desde entonces se han elaborado planes para su control que no llegaron a aplicarse hasta ahora. Debido a esto, el Gobierno de Colombia anunció este lunes un plan de manejo de hipopótamos, que incluye la eutanasia a por lo menos 80 ejemplares durante el segundo semestre de este año, para evitar su reproducción.

"Desde 2022 la ciencia nos dijo que hay que reducir la población (de hipopótamos) para salvar nuestros ecosistemas", dijo la ministra de Ambiente, Irene Vélez, para referirse a la eutanasia como método de control tras comprobar que el intento de traslado de estos ejemplares a otros países no fue exitoso. Se implementarán dos métodos de eutanasia, una física y otra química, que comienzan con la captura del hipopótamo, la sedación y posterior administración de medicamentos "aprobados por expertos en el manejo de estos procesos". Los 80 individuos serán tomados de la Hacienda Nápoles, antigua propiedad de Escobar en el centro del país, donde estaba su zoológico, y de la cercana Isla del Silencio, en el río Magdalena, donde se concentra la mayor cantidad de esta especie. Sin embargo, no se descarta la intervención en otras zonas cercanas a las ciudades donde se ha comprobado la presencia de estos animales, que suponen un peligro para la población humana. El hipopótamo es el tercer animal terrestre más grande del mundo, después del elefante y el rinoceronte blanco, con un peso de entre 1.300 y 3.500 kilogramos, y cuenta con una de las mordidas más letales de la fauna silvestre. Son animales muy territoriales que pueden vivir hasta 50 años y suelen tornarse agresivos ante la presencia de humanos, por lo que son un peligro para campesinos y pescadores del río Magdalena, el principal de Colombia.

Fallas genéticas