Caso de Alejandro Clemente, migrante que murió bajo custodia del ICE en EE UU

Asimismo, señaló que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para conocer las circunstancias del fallecimiento y determinar las acciones legales a seguir junto con los familiares.La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su preocupación por la reiteración de muertes de personas migrantes en centros de detención del ICE, al considerar que estos hechos reflejan “deficiencias graves” en las condiciones de reclusión, incompatibles con los estándares de derechos humanos y la protección de la vida.