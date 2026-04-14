Un sismo de magnitud 4,1 sacude la provincia sísmica de Sichuan en China

Pekín.- Un terremoto de magnitud 4,1 sacudió este miércoles la provincia de Sichuan, en China, sin que por el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales de importancia.

El temblor se registró en el término municipal de la ciudad de Neijiang a las 9:43 hora local (01:43 GMT), con epicentro a nueve kilómetros de profundidad, según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC).