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Un sismo de magnitud 4,1 sacude la provincia sísmica de Sichuan en China

La ciudad de Neijiang, en la activa zona sísmica de Sichuan, registró un temblor de 4,1 grados. La región permanece alerta por su historial de seísmos

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 21:25
Un sismo de magnitud 4,1 sacude la provincia sísmica de Sichuan en China

Un sismo de magnitud 4,1 despertó a la provincia de Sichuan, China. Las autoridades no reportan víctimas ni daños materiales graves.

 Foto: EFE

Pekín.- Un terremoto de magnitud 4,1 sacudió este miércoles la provincia de Sichuan, en China, sin que por el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales de importancia.

El temblor se registró en el término municipal de la ciudad de Neijiang a las 9:43 hora local (01:43 GMT), con epicentro a nueve kilómetros de profundidad, según el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC).

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Sichuan, con una población de unos 83 millones de habitantes y una superficie algo superior a la de Paraguay, se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica.

En 2022, un terremoto de magnitud 6,8 dejó 93 fallecidos y 24 desaparecidos en esta provincia.

En mayo de 2008, Sichuan sufrió otro catastrófico seísmo de una magnitud de 8 grados que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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