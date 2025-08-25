"Corregid el mapa", impulsan campaña para devolverle a África el tamaño que le corresponde

Nairobi, África.- África es catorce veces el tamaño de Groenlandia y en ella caben casi todos los países europeos, más Estados Unidos, Japón, México y China. Sin embargo, el mapamundi más usado desde el siglo XVI no refleja eso. Una campaña apoyada por la Unión Africana (UA) busca ahora cambiar esa anomalía histórica. La iniciativa "Corregid el mapa", lanzada por dos organizaciones de la sociedad civil -Africa No Filter y Speak Up Africa- ha puesto sobre la mesa de nuevo un debate que dura desde hace décadas y que ganó fuerza este agosto, cuando la organización panafricana expresó públicamente su posición a favor de un mapa que plasme la extensión real del continente y de otras partes del mundo, como Sudamérica. "Es inaceptable que generaciones sigan creciendo con mapas que minimizan la escala de África y, por consiguiente, su importancia. Corregir el mapa implica restaurar la verdad y la dignidad en la percepción de África y en la percepción que los africanos tienen de sí mismos", dice a EFE Fara Ndiaye, cofundadora de Speak Up Africa.

Un mapa distorsionado

La proyección de Mercator -que define actualmente casi todos los mapas- fue ideada en el año 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator para facilitar la navegación en el eje este-oeste y evitar que los barcos se desviaran. Pero, aunque ese mapa busca simplificar la tarea de los navegantes en una tierra esférica, también distorsiona enormemente el tamaño de los territorios. Así, África, el segundo continente más grande del mundo en superficie -después de Asia- y hogar de más de 1.500 millones de personas y de los 55 miembros de la UA, parece en la mayoría de mapas solo un poco más grande que Groenlandia, una isla de menos de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y cerca de 57.000 habitantes. "La campaña surgió de una constatación simple, pero contundente: durante más de 450 años, el mapa de Mercator ha presentado una visión distorsionada de nuestro mundo", explica Ndiaye. Por eso, la iniciativa propone como alternativa el uso de la proyección cartográfica Equal Earth Map (Mapa de una tierra igualitaria), creada en 2018 por Tom Patterson, Bernhard Jenny y Bojan Šavrič, que intenta evitar las distorsiones en las formas y distancias entre los continentes.

Currículos escolares

Uno de los lugares donde la proyección de Mercator sigue utilizándose son los currículos escolares, tanto en África como en el resto del mundo. Sekou Otondi es un profesor de ciencias sociales en la Escuela Internacional de Kenia (ISK, por sus siglas en inglés), a la que acuden estudiantes procedentes de distintas partes del mundo y residentes en Nairobi. Para enseñar a sus alumnos la distorsión histórica del continente en el que viven, este maestro trajo un día varios mapas impresos a la clase, incluyendo la proyección de Mercator y otras alternativas."Creo que muchos estudiantes se sorprendieron al ver que, en realidad, lo que estaban viendo como una representación del mapa de África no es una representación verdadera de su tamaño continental", relata a EFE el profesor. La premisa quedó todavía más clara cuando los estudiantes usaron recortes de diferentes territorios del mundo y vieron cuántos de ellos, de hecho, pueden encajarse dentro de África. Para Ndiaye está claro: "Los mapas moldean la imaginación. Cuando los niños abren sus libros de texto y ven que África se representa como más pequeña que Europa, internalizan un mensaje de marginalidad".

Impacto geopolítico