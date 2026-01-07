Más de la mitad del territorio Cubano sufrirá apagones simultáneos este miércoles

La Habana, Cuba.- Cuba tendrá prolongados apagones durante todo este miércoles, cortes que en el horario de mayor demanda de energía llegarán a dejar sin corriente a la vez al 52,5 % del país, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE). En los primeros días de 2026 la isla ha vuelto a la tendencia de tasas por encima del 50 % -en su peor momento la afectación llegó al récord del 62 %- que marcó buena parte del año anterior, después de que en las últimas jornadas de 2025 se registraran cortes menores. La isla ha llegado a esta situación crítica por la confluencia de dos factores principales: la falta de divisas del Estado cubano para adquirir en el exterior suficiente petróleo y el estado precario de sus obsoletas centrales termoeléctricas.

A lo anterior se le suma la incertidumbre tras los ataques estadounidenses que llevaron el pasado 3 de enero a la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el principal país proveedor de combustible de La Habana. También, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este miércoles que el país haya incrementado el envío "histórico" de petróleo a Cuba, aunque reconoció que se volvió "un proveedor importante" a la isla en medio de la fuerte caída en las entregas por parte de Venezuela. La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, calcula para el horario de mayor demanda de la jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.550 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.200 MW.