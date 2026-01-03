Cuba condena ataque de EE UU a Venezuela y pide inmediata reacción internacional

La Habana, Cuba.- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este sábado un "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela y exigió una reacción “urgente” de la comunidad internacional.

"#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.UU a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", advirtió en su cuenta de X. "Patria o Muerte ¡Venceremos!", añadió.

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó el "despliegue del comando para la defensa integral de la nación".