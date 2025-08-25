Machado celebra que Paraguay declare como terrorista al Cartel de los Soles

Caracas, Venezuela.- La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este lunes a Paraguay la reciente promulgación de un decreto en el que se declara al denominado Cartel de los Soles, el grupo que Estados Unidos vincula con el Gobierno de Nicolás Maduro, como una "organización terrorista internacional".

"Agradecemos al presidente Santiago Peña, al Gobierno y al Congreso de Paraguay por esta valiente decisión", escribió Machado en su cuenta de X, en reacción al anuncio oficial difundido el viernes por Asunción. A juicio de la exdiputada, el decreto paraguayo "contribuye al desmantelamiento del sistema" que, asegura, "encabeza" Maduro.

"Las acciones de los gobiernos y parlamentos de la región en respaldo a la soberanía popular, a los derechos humanos y a la libertad del pueblo venezolano, es la demostración de que la resolución del conflicto en Venezuela es una prioridad y una responsabilidad de toda la región", agregó la dirigente, actualmente en la clandestinidad.