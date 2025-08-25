Petro sobre Cartel de los Soles: "No existe...es excusa ficticia de la extrema derecha"

Bogotá, Colombia.- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este lunes que "no existe" el Cartel de los Soles, que Estados Unidos asegura que está liderado por el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. "El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen", expresó Petro en un mensaje publicado en la red social X. Maduro fue acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos durante el primer mandato del presidente Donald Trump y ahora Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por el mandatario y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el 7 de agosto una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.



No señora. Quien maneja el trafico de cocaína por Venezuela no es el "cartel de los soles", esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak, y solo sirve para invadir países.



Quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela son los mismos que manejan el tráfico... https://t.co/lwe9cCTdLp — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 20, 2025

Petro señaló que "el paso de cocaína colombiana por Venezuela lo controla la Junta del Narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según el presidente colombiano, la Junta del Narcotráfico está conformada, entre otros, por el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y dos disidencias de las antiguas FARC, conocidas como Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia.