Venezuela denuncia "amenaza militar" de EE UU bajo pretexto de narcotráfico

Caracas, Venezuela.- El canciller venezolano, Yván Gil, alertó este martes sobre lo que consideró como la "grave amenaza militar" por parte de Estados Unidos, país que, según dijo, se "ampara en el supuesto derecho" de combatir el narcotráfico para "convertir" a Latinoamérica en un "nuevo escenario de guerra colonial".

"Hemos señalado la grave amenaza militar que representa Estados Unidos, que se ampara en un supuesto derecho para ‘combatir’ a los carteles en Latinoamérica, intentando convertir nuestra región en un nuevo escenario de guerra colonial", manifestó Gil en un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, según una publicación en su canal de Telegram.

Por tanto, hizo un "llamado urgente" a la comunidad internacional para que "repudie estos actos terroristas propiciados por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados fascistas de la derecha venezolana".