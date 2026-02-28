Funcionarios y diplomáticos en Honduras reaccionan tras bombardeos en Irán

Tegucigalpa, Honduras.- Diversas figuras políticas y diplomáticas en Honduras reaccionaron a los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

El exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, advirtió que el mundo atraviesa uno de los momentos más delicados en materia de seguridad internacional.

“Nunca hemos estado tan cerca de una tercera guerra mundial desde la crisis de los misiles de 1962”, expresó, al tiempo que lamentó la pérdida de espacios de diálogo y el impacto de los conflictos en la población civil.