Funcionarios y diplomáticos en Honduras reaccionan tras bombardeos en Irán

Tegucigalpa, Honduras.- Diversas figuras políticas y diplomáticas en Honduras reaccionaron a los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.
El exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, advirtió que el mundo atraviesa uno de los momentos más delicados en materia de seguridad internacional.
“Nunca hemos estado tan cerca de una tercera guerra mundial desde la crisis de los misiles de 1962”, expresó, al tiempo que lamentó la pérdida de espacios de diálogo y el impacto de los conflictos en la población civil.
Tomé señaló además que, a su juicio, la industria militar es la principal beneficiada de los enfrentamientos armados, mientras que los pueblos son quienes sufren las consecuencias. No obstante, dijo mantener la esperanza de que la vía diplomática permita evitar una escalada mayor.
Por su parte, el embajador de Cuba en Honduras, Juan Loforte, cuestionó las acciones militares y afirmó que Estados Unidos e Israel actúan al margen del derecho internacional, acusándolos de bombardear países y afectar a poblaciones civiles en Medio Oriente.
El vicecanciller Gerardo Torres también se pronunció en redes sociales, donde condenó los ataques y denunció la muerte de menores de edad en el conflicto, calificando la situación como “difícil”.
En el caso del canciller Enrique Reina, no emitió declaraciones directas, aunque compartió publicaciones en sus redes sociales que expresan rechazo a los bombardeos contra Irán.
Las reacciones se producen en un contexto de preocupación internacional por la posibilidad de una escalada del conflicto y sus repercusiones en la estabilidad global.