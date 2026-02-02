Estados Unidos felicita a Laura Fernández por su victoria en Costa Rica

San José, Costa Rica.- A través de un comunicado emitido por el Departamento Estado de los Estados Unidos, el secretario Marco Rubio felicitó a Laura Fernández, ganadora de las presidenciales en Costa Rica.

"Felicitamos a Laura Fernández por su triunfo electoral y al pueblo de Costa Rica por demostrar una vez más su compromiso con la democracia", señaló en su pronunciamiento.

Además, Rubio expresó su interés en continuar cooperando en áreas clave como seguridad regional, comercio, migración, desarrollo económico y otros temas importantes de la agenda común que comparten entre países.