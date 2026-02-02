  1. Inicio
Estados Unidos felicita a Laura Fernández por su victoria en Costa Rica

El gobierno de los Estados Unidos envió este lunes un mensaje oficial de felicitación a Laura Fernández, tras su victoria en las elecciones generales en Costa Rica

Laura Fernández celebra su triunfo electoral en Costa Rica mientras recibe felicitaciones internacionales.

 Foto: EFE

San José, Costa Rica.- A través de un comunicado emitido por el Departamento Estado de los Estados Unidos, el secretario Marco Rubio felicitó a Laura Fernández, ganadora de las presidenciales en Costa Rica.

"Felicitamos a Laura Fernández por su triunfo electoral y al pueblo de Costa Rica por demostrar una vez más su compromiso con la democracia", señaló en su pronunciamiento.

Además, Rubio expresó su interés en continuar cooperando en áreas clave como seguridad regional, comercio, migración, desarrollo económico y otros temas importantes de la agenda común que comparten entre países.

La nueva presidenta obtuvo una victoria contundente ante el candidato Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, quien según resultados emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones, sumó un 32,12% de los votos.

Con este resultado, Costa Rica se suma a la ola de gobiernos de derecha que han llegado al poder durante el último año, en un giro político marcado por el descontento con la inseguridad y las situaciones económicas de los países.

En este período, han sido electos mandatarios de perfil conservador en países como Chile, con Jose Antonio Kast, Bolivia con Rodrigo Paz, Ecuador, donde la derecha logró mantenerse en el poder y Honduras con Nasry Asfura.

Asimismo, con su victoria, Laura Fernández hace historia al convertirse en la segunda mujer en asumir la presidencia de Costa Rica después de Laura Chinchilla, quien gobernó el país en el periodo de 2010-2014.

