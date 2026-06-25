El Salvador envía personal médico y perros de rescate a Venezuela tras potentes terremotos

San Salvador. El Salvador.- Un equipo de rescatistas, personal médico y perros de rescate partieron este jueves desde El Salvador con rumbo a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate en el país sudamericano, golpeado el miércoles por dos fuertes terremotos que hasta el momento dejan 188 fallecidos y 1.520 heridos. Se trata de personal "altamente capacitado" para labores de búsqueda y rescate, según lo informó la Presidencia, quienes "llevan consigo los insumos necesario para la misión".

El equipo lo integran elementos de la Fuerza Armada, de Protección Civil, del Sistema de Emergencias Médicas y son acompañados por perros de la Unidad Canina de Rescate del Ejército salvadoreño. Los elementos se reunieron en las instalaciones de la Base Área Militar, ubicada en el central departamento de La Paz y donde se prepararon y embalaron los insumos que complementan el contingente. El Salvador ha sido uno de los muchos países que se solidarizó con Venezuela tras los terremotos y le ofreció ayuda humanitaria de 300 rescatistas, medicamentos e insumos.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió ánimos al pueblo venezolano, a través de un mensaje en X publicado la noche del miércoles. El apoyo del país centroamericano se hace efectivo a pesar que ambas naciones no sostienen relaciones diplomáticas desde noviembre de 2019, cuando Bukele ordenó la expulsión del cuerpo diplomático de Venezuela y su embajada en San Salvador cerrara. No obstante, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al mandatario salvadoreño su ofrecimiento de apoyo y mandó a su Cancillería a coordinar los mecanismos necesarios para el recibimiento del contingente salvadoreño.