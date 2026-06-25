Familias sufren: Venezuela ya suma 188 muertos y más de 1,500 heridos tras fuertes terremotos

En tanto, el personal de rescate continúa en labores de búsqueda de sobrevivientes en los edificios derrumbados en zonas del oeste de la capital venezolana, como El Paraíso, San Bernardino y Maripérez, y del este como Los Palos Grandes, una de las comunidades más sísmicas de la ciudad, y donde se han observado cuantiosos daños estructurales.